Steeds meer Nederlanders met Amerikaanse nationaliteit willen daar van af: 'Was het geld waard'

Het aantal Nederlanders met de Amerikaanse nationaliteit dat geen Amerikaan meer wil zijn, is de afgelopen 3 jaar verdubbeld. Dat zegt belangenorganisatie voor Amerikanen in het buitenland, Americans Overseas.

42.000 Nederlanders

Naar schatting hebben zo'n 42.000 Nederlanders naast de Nederlandse ook de Amerikaanse nationaliteit. Vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn.

Maar deze mensen zijn wel belastingplichtig in de Verenigde Staten en dat kan tot flinke problemen leiden. Ineke Nieman bijvoorbeeld is inmiddels van haar Amerikaanse nationaliteit af en daar is ze blij mee. "Dat heeft heel veel geld gekost, maar het was het waard."

Veel gedoe

Ineke is in Amerika geboren en daardoor had ze de laatste jaren veel gedoe, vertelt ze. "Ik kreeg 1,5 jaar geleden een brief van ING, met het verzoek of ik mijn Amerikaanse BSN wilde opsturen. Maar die had ik niet."

"En als ik het niet binnen 2 weken niet zou doen, zouden ze mijn bankrekening sluiten en dat doorgeven aan de Amerikaanse belastingdienst."