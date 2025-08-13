Doden door met listeria besmette kaas in Frankrijk verbazen deze expert niet: 'Oorzaak is vaak viezigheid'

Gevaarlijk voor risicogroepen

Voor de meeste mensen is de bacterie vrij ongevaarlijk, maar voor risicogroepen kan het wel enorm gevaarlijk zijn. "Het vernauwd bijvoorbeeld je haarvaten." Daarnaast kunnen mensen met nierproblemen acute problemen krijgen.

"Zwangere vrouwen kunnen ook problemen krijgen met de placenta", noemt Velzeboer als voorbeeld. "In de placenta zitten namelijk de fijnste haarvaten. Als de vrucht dan afsterft, heb je een groot probleem." Ook ouderen met een verminderd immuunsysteem kunnen behoorlijk last hebben van de bacterie.

Waakzaam zijn

De kazen van de Franse fabriek hebben Nederlandse supermarkten niet bereikt. Dit komt omdat de Nederlandse kaas harder is en daardoor minder gevoelig is voor de listeriabacterie, weet Velzeboer. "Er zit teveel nitraat in de Nederlandse kaas en daar houdt de bacterie niet van."

Maar Velzeboer roept Nederlanders in Frankrijk wel op om waakzaam te zijn. "Het kopen van kaas in Frankrijk is een soort Russische of Franse roulette. Er zijn veel meer rauwe melkkazen te koop en met deze besmetting is het daarom echt oppassen in de Franse kaaswinkel."