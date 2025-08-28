Dit zijn de gevolgen als de hypotheekrenteaftrek daadwerkelijk wordt afgeschaft, voor kopers én huurders
Na GroenLinks-PvdA, D66, SP en Volt werd deze week duidelijk dat ook CDA de hypotheekrenteaftrek wil afbouwen. Maar wat betekent dat voor de portemonnee en wie heeft er eigenlijk baat bij? We bekijken de gevolgen voor zowel huizenbezitters als huurders.
Het slechte nieuws: huiseigenaren zien hun maandelijkse woonlasten stijgen. Het goede nieuws: de gevolgen zijn veel minder ingrijpend dan wordt gevreesd. Dat zegt directeur Jan Thale Haandrikman van Van Bruggen. Het bedrijf in financiële dienstverlening heeft de gevolgen van het afbouwen van de hypotheekrente doorgerekend.