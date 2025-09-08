Dit betekent de grootste Russische aanval in Oekraïne voor Europa: 'De veiligheidssituatie holt achteruit'

Meer dan 3 jaar na het begin van de oorlog voerde Rusland de grootste aanval tot nu toe uit in Oekraïne. Voor het eerst sinds de invasie werd zelfs een regeringsgebouw geraakt. "Poetin weet dat hij zijn gang kan gaan."

Rusland zou in totaal 3 raketten en 805 drones hebben afgevuurd. Volgens de lokale autoriteiten in Oekraïne vielen daarbij 11 doden en raakten 75 mensen gewond. Ook het hoofdgebouw van de Oekraïense regering in Kyiv werd dus geraakt. Een boodschap voor wie? "De grote vraag is aan wie Poetin hiermee een boodschap zendt", zegt hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk. "Is dat nou aan Amerika of aan Europa? Ik denk aan Europa." Trump heeft zich teruggetrokken uit de Oekraïne-discussie, is de analyse van De Wijk. "Sinds zijn aantreden heeft hij geen echte wapens meer geleverd, dat laat hij aan de Europeanen over. Al kunnen die wel nog in Amerika kopen." Dan was er ook nog de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska. "Trump heeft hem ontvangen als zijn nieuwe beste vriend. Dus ja, dit is een signaal naar Europa, inclusief Oekraïne, dat Poetin niet bereid is om te stoppen en dat hij zich voorbereidt. Misschien op een toekomstig staakt-het-vuren, maar dan wel op zo'n manier dat hij zoveel mogelijk gebied kan innemen."

'Recht op Oekraïne' Volgens De Wijk zegt de grootschalige aanval het volgende tegen Europa: "Dat zij moeten ophouden met die discussies over veiligheidsgaranties. Ze moeten ophouden met hun steun aan Oekraïne. Wij hebben recht op Oekraïne en wij gaan gewoon door, zegt Poetin." Bij de aanval werden verschillende steden onder vuur genomen. Zo klonk het luchtalarm in Kyiv, Odesa, Charkiv, Dnipro, Zaporizja en Kryvy Rih. In de hoofdstad kwamen onder andere een moeder en haar pasgeboren baby om het leven. Aanvallen nemen steeds verder toe "Je ziet dat Poetin de ene na de andere rode lijn aan het overschrijden is. Dat betekent dat hij weet dat hij gewoon zijn gang kan gaan. Het maakt niet meer uit wat hij doet, Trump grijpt toch niet in." "Poetin wordt niet geremd door Trump. Dus met andere woorden: er zijn geen consequenties die aan het gedrag van Poetin worden verbonden. En dat heeft enorme consequenties voor Oekraïne, maar ook voor Europa. De veiligheidssituatie in Europa holt achteruit."

