DigiD toch niet in handen van Amerikaans bedrijf, maar onzekerheid rond overname blijft
Solvinity, het bedrijf achter overheidsplatform DigiD, komt tóch niet in handen van een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerdts heeft dat namelijk verboden. De grote vraag is nu waar het bedrijf dan terechtkomt.
Solvinity zou overgenomen worden door het Amerikaanse Kyndryl, maar dat gaat nu dus niet door. Dat komt mede omdat een groep experts de staatssecretaris heeft geadviseerd om de overname te verbieden. Dat dat uiteindelijk ook is gebeurd, is best bijzonder, vertelt tech-expert Bert Hubert. Hij was onderdeel van de groep die de staatssecretaris advies gaf.
Trendbreuk
"Ik ben wel verrast, eerlijk gezegd", geeft Hubert toe. De wet waarmee de overname nu is geblokkeerd, toetst of zo'n overname een gevaar is. "Dat leest echt alsof het gaat over Rusland en China. En om die wet nou voor het eerst toe te passen op Amerika, dat is een trendbreuk."
Toch is nu dus beoordeeld dat het gevaar te groot is. Als DigiD in Amerikaanse handen zou komen, zouden zij namelijk toegang hebben tot allemaal belangrijke en persoonlijke gegevens.
Overheid als eigenaar?
Maar ook nu deze deal niet doorgaat, moet het bedrijf nog steeds worden overgenomen, vertelt Hubert. Er waren, ook voordat de deal met het Amerikaanse Kyndryl werd gesloten, meerdere bedrijven die interesse hadden in het overnemen van Solvinity. Daar zitten ook Nederlandse bedrijven tussen, die net te weinig hebben geboden.
Als je het aan Hubert vraagt, kan de overheid het bedrijf het best zelf overnemen. "Je zou ook een 'Rijks Cloud-bedrijf' kunnen hebben. Waar je als overheid zegt: 'We hebben ook een cloudbedrijf en dat is van ons. En dat gaat door niemand overgenomen worden.'"