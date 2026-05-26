DigiD toch niet in handen van Amerikaans bedrijf, maar onzekerheid rond overname blijft

Solvinity zou overgenomen worden door het Amerikaanse Kyndryl, maar dat gaat nu dus niet door. Dat komt mede omdat een groep experts de staatssecretaris heeft geadviseerd om de overname te verbieden. Dat dat uiteindelijk ook is gebeurd, is best bijzonder, vertelt tech-expert Bert Hubert. Hij was onderdeel van de groep die de staatssecretaris advies gaf.

Trendbreuk

"Ik ben wel verrast, eerlijk gezegd", geeft Hubert toe. De wet waarmee de overname nu is geblokkeerd, toetst of zo'n overname een gevaar is. "Dat leest echt alsof het gaat over Rusland en China. En om die wet nou voor het eerst toe te passen op Amerika, dat is een trendbreuk."

Toch is nu dus beoordeeld dat het gevaar te groot is. Als DigiD in Amerikaanse handen zou komen, zouden zij namelijk toegang hebben tot allemaal belangrijke en persoonlijke gegevens.