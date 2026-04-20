Kan ik mijn DigiD verwijderen bij een Amerikaanse overname? En andere van jullie vragen beantwoord

De angst dat een Amerikaans bedrijf toegang heeft tot onze belangrijke data, zorgt voor veel onrust. Dit merkten we ook door de vragen die binnenkwamen via onze chat. Jullie vragen worden beantwoord door technologie-expert Bert Hubert en universitair hoofddocent Digital Security aan de Radboud Universiteit Jaap-Henk Hoepman.

1. Kan ik als burger nog iets doen om de overname tegen te houden?

"Nee en dat is eigenlijk heel raar, daar kun je dus helemaal niks aan doen. Er zijn wel andere landen in Europa waar je het recht hebt om met de overheid te communiceren via pen en papier, maar dat hebben we in Nederland niet. Dus ja, DigiD is gewoon verplicht. Je kunt natuurlijk wel iemand anders voor jou je DigiD-zaken laten regelen, maar daar los je je probleem natuurlijk niet mee op. Er is dus eigenlijk als burger bijna niks wat je kunt doen."

Volgens Hubert is het wel opmerkelijk dat iedereen ontzettend boos is hierover, maar het kabinet de ernst ervan niet lijkt in te zien. "Het kabinet heeft zoiets van: 'joh, waar bemoeien jullie je mee? We gaan toch gewoon door'." Dit komt volgens de expert ook omdat het vooral een computerprobleem is.

In politiek Den Haag zijn computerproblemen vaak een lastig onderwerp, zegt de expert. "Dat komt doordat het probleem te complex en te technisch is", vertelt Hubert. "Dit is een best wel ingewikkeld probleem. In Den Haag vinden ze het niet fijn om het daarover te hebben."

Je kunt het volgens hem een klein beetje vergelijken met de stikstofcrisis, waar politici jarenlang liever niet over spraken. "En na dertig jaar zegt de rechter dan ineens van: 'Ja, nu moet je ophouden.' Maar dat was pas na dertig jaar lang negeren." En ook protesteren gaat volgens Hubert voor de meeste mensen te ver. "Ik denk ook niet dat mensen hiervoor naar het Malieveld gaan. Daar is het ook weer wat te ver-van-hun-bed voor."