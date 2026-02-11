Kan nieuwe staatssecretaris voor 'digitale soevereiniteit' Amerikaanse overname DigiD nog tegenhouden? 'Iedereen in Den Haag hoopt dat het niet doorgaat'
Vandaag is een motie ingediend om de servers, opslag én beveiliging van DigiD, ons digitale paspoort, in Nederlandse handen te houden. Maar de vraag is wat er nu nog kan, omdat het bedrijf erachter overgenomen kan worden door een Amerikaans bedrijf.
Iedereen gebruikt DigiD. We gebruiken het voor zaken die gaan over gevoelige, persoonlijke gegevens waarvan je wil dat ze veilig zijn. De dienst wordt beheerd door Logius, een overheidsinstantie. En Logius besteedt het beheer van onder andere onze gegevens uit aan het bedrijf Solvinity, dat nu in Amerikaanse handen kan vallen.