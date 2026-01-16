Dierenartsen hebben handen vol aan doorgefokte dieren: 'Ik word verdrietig om te zien dat ze al van jongs af aan pijn hebben'

Dierenartsen hebben hun handen vol aan huisdieren die lijden onder hun eigen uiterlijk. Daarom is er sinds dit jaar ook een houdverbod voor sommige soorten. Maar dat verbod gaat volgens dierenartsen niet ver genoeg.

"Zie je dat hij slaapt met z'n ogen open?" vraagt dierenarts Joyce Hofman aan een vrouw met een Engelse bulldog. Boeddha, zoals de bulldog heet, komt binnen met rooddoorlopen ogen. "Deze honden kunnen hun ogen vaak niet dicht doen, en die raken daardoor geïrriteerd." En dat is niet het enige waarvoor het dier vandaag bij de dierenarts komt. "Ik kom voor haar oor, haar pootjes en haar oog. En ze heeft ook allerlei allergieën, zoals hooikoorts", zegt het baasje. Maar, vult ze aan: "Toch is ze goud waard." "Dieren zo klein gefokt dat het niet meer past" Joyce Hofman is dierenarts in Amsterdam en dagelijks in de weer met dieren die klachten hebben vanwege hun uiterlijk. Niet veel later komt chihuahua Bono binnen, ook met allerlei klachten. Zijn baasje komt elke maand langs, want hij heeft in totaal vier van zulke honden.

Het zijn hele leuke, lieve honden, maar we hebben ze als mens zó klein gemaakt dat van alles niet meer past dierenarts Joyce Hofman over het hondenras chihuahua

Volgens de eigenaar ligt het niet aan het ras dat er zo veel lichamelijke mankementen zijn, maar Hofman spreekt hem tegen. "Het zijn hele leuke, lieve honden, maar we hebben deze honden als mens zó klein gemaakt dat van alles niet meer past. Ze krijgen daardoor onder meer knieproblemen, daar is deze al aan geopereerd, en ik heb bijvoorbeeld ook het gehemelte ingekort."

Naaktkatten verboden Sinds 1 januari is het verboden om in Nederland een Sphynx-kat (beter bekend als de naaktkat) en een Schotse vouwoorkat te hebben. Beide dieren lijden onder hun bestaan: de vouwoorkat heeft door het hele lichaam een groot tekort aan kraakbeen, waardoor hij eigenlijk niet zonder pijnstillers door het leven kan. En de naaktkat loopt risico op onder meer huidontstekingen en huidkanker, omdat de kat geen vacht heeft om zich te beschermen. Mensen die voor 1 januari al zo'n kat hadden, mogen 'm wel houden. Dierenarts Joyce Hofman is erg blij met het verbod. "Ik word heel verdrietig om dieren te zien die van jongs af aan pijn hebben door de manier hoe wij ze als mensen gefokt hebben." Houdverbod op korte snuiten Dat houdverbod moet veel verder gaan, vinden dierenartsen. In 2024 werd een motie aangenomen waarin staat dat voor alle dieren waar al een fokverbod voor geldt, ook een houdverbod moet komen. Sinds 2019 is er al een fokverbod voor bijvoorbeeld mopshonden en andere kortsnuitige honden en de Kamer besloot dus in 2024 dat er ook een houdverbod moet komen voor die soorten. Nu importeren mensen die honden namelijk uit het buitenland. Omdat de motie nog niet is uitgevoerd mogen mensen deze hondensoorten nu wel houden.

Dierenwelzijn op 1 "Voor mij staat dierenwelzijn op de eerste plaats", aldus demissionair staatssecretaris Rummenie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. "De motie gaat over extreem kortsnuitige honden, maar het probleem is dat er vooralsnog geen criteria zijn voor puppy's." Sommige honden worden namelijk ook met een hele korte snuit geboren, maar die snuit groeit dan wel goed uit. "We hebben nu aan de Universiteit Utrecht gevraagd om onderzoek te doen naar specifieke kenmerken bij puppy's, om te kijken hoe hun kop uitgroeit. Daarvoor gaan puppy's een jaar lang gevolgd worden." Puppy's gezocht voor onderzoek Het onderzoek gaat in totaal twee jaar duren, zegt Rummenie. Daarna wordt bekend op welke hondensoorten er dan ook een houdverbod komt. Voor dat onderzoek worden mensen met puppy's gezocht om deel te nemen. Je kunt je daarvoor vanaf 9 uur vanochtend aanmelden bij de Universiteit Utrecht.

Hofman hoopt dat het verbod er snel komt. "Gemiddeld schatten we als dierenartsen in dat zeker de helft van de honden die wij zien, een probleem heeft dat samenhangt met het ras. Dat kan zijn door het uiterlijk, of doordat er wordt gefokt met een te kleine populatie. En dat komt door ons mensen. Al die problemen zijn door ons gemaakt."