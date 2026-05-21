Dichte deuren en een lege koelkast: supermarkten onvoorbereid op grote stroomstoring

"Als de stroom weg is, kunnen de winkels simpelweg niet open blijven", schetst supermarktondernemer Christiaan Heine van de Jumbo in Eerbeek. Het scenario wordt door het overbelaste stroomnet steeds reëler, maar een centraal noodplan voor de sector ontbreekt. Ook retaildeskundige Tom Kikkert onderschrijft dat supermarkten hier waarschijnlijk niet op zijn voorbereid: "Zodra de stroom uitvalt, weten ze eigenlijk niks".

Crisisplan

Er is wel een Nationaal Crisisplan Elektriciteit, maar daarin staat weinig over het in stand houden van de voedselvoorziening. Het enige dat wordt genoemd is een 'hamsterverbod', oftewel de mogelijkheid voor de minister om een maximum in te stellen voor bepaalde producten. Maar Kikkert denkt dat er meer nodig is.

Moderne supermarkten zijn enorm efficiënt ingericht. Normaal is dat een grote kracht, maar daardoor zijn ze ook kwetsbaar bij problemen, legt hij uit. Supermarkten kunnen tot op de dag nauwkeurig kunnen voorspellen welke producten een specifiek dorp nodig heeft. Producten die binnenkomen, gaan vrijwel direct de winkel in, in de magazijnen ligt voor hooguit twee dagen aan voorraad.

Hopen op plan vanuit hoofdkantoor

"In dat woord 'efficiënt' schuilt precies het probleem," zegt Kikkert uit. "Hoe efficiënter het voorraadbeheer, hoe kwetsbaarder de keten wordt voor urgente situaties. Alles is gekoppeld aan het internet en aan het stroomnet. Zodra die verbindingen wegvallen, stopt de distributie."

Sommige supermarkteigenaren hebben wel zelf een plan en een telefoonnummer van een aggregaatverhuurder, maar er ontbreekt volgens Kikkert een centraal plan. "Veel ondernemers hopen simpelweg dat er ergens op het hoofdkantoor een plan in een la ligt," zegt hij. Maar hierover is nog veel onbekend en onduidelijk.