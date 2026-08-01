Deze rol speelde social media bij de massale migrantenstroom naar Ceuta

Zo gingen er op verschillende social mediaplatformen, waaronder Instagram, TikTok en Snapchat, video's rond waarin werd gedeeld dat migranten sowieso een asielprocedure zouden krijgen, als ze via de zee Ceuta bereikten.

Beïnvloed door algoritme

Marokkanen die die kant op kwamen, zagen dat ze de grens inderdaad over konden steken. "Die mensen maken er vervolgens ook weer een video over en dan wordt het steeds meer en meer en meer", schetst social media-expert Joey Scheufler. "En dan krijg je dus uiteindelijk dat er inderdaad 50.000 de grenzen over gaan."

Dat zoveel jonge Marokkanen hierin geloofden en die kant op kwamen voor een beter leven, is volgens hem dan ook helemaal niet gek. "Ook al ben je een weldenkend mens, ben je hoger opgeleid, het maakt echt helemaal niks uit. Je bent er gewoon vatbaar voor, want je wordt beïnvloed door dat algoritme."