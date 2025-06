Deze organisaties zijn blij met val kabinet-Schoof, maar nog wel sceptisch: 'Hoop op een nieuwe oplossing'

'Dit moet veranderen'

Volgens Kortekaas kan de problematiek van asielzoekers met een lhbti+-achtergrond niet langer wachten. "De wachttijd is gigantisch toegenomen. De opvanglocaties zitten propvol. Het is onveilig voor ze en er is, helemaal voor deze groep mensen, geen echt beleid."

Hij wenst een nieuw kabinet dat meer veiligheid biedt voor deze groep in asielzoekerscentra. "Dit beleid is schadelijk. We zien nu dat mensen met een trauma in een azc zitten en soms jaren wachten om hun verhaal te kunnen vertellen. Als je ziet hoe lang mensen in onzekerheid zitten: dat moet veranderen."

Brandbrieven

De afgelopen tijd schreef Kortekaas meerdere brandbrieven aan PVV-minister Marjolein Faber, waaronder over de zorgen die hij heeft over het politieke klimaat in de Verenigde Staten.

"Ik heb nog nooit zoveel brandbrieven geschreven, maar we zien dat er niks veranderd is. De problemen zijn hetzelfde. De situatie verergert, dus ik hoop nu dat er een nieuwe oplossing komt."