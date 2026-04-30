'Defensie moet protocollen aanscherpen', zegt burgemeester Ede nu er weer natuurbranden woeden bij militaire oefenterreinen

Defensie onderschat het risico op natuurbranden en moet protocollen aanscherpen. Dat zegt burgemeester René Verhulst van Ede. In zijn gemeente ging vorig jaar 76 hectare hei verloren, ook vorige week was er brand. Beide na defensie-oefeningen.

Na de vorige brand zei burgemeester Verhulst nog: "Het kan volgende week weer." Het bleken voorspellende woorden te zijn. In nog geen week tijd waren er vier natuurbranden op militaire oefenterreinen. Niet oefenen op hei bij droogte Afgelopen woensdag ontstond brand rond Nunspeet, die een omvang kreeg van 500 hectare. De brand ontstond na een militaire oefening, onduidelijk is nog of dat de oorzaak is. Inmiddels zijn er ook natuurbranden op de militaire oefenterreinen bij Weert en de Oirschotse heide. Moet defensie nog wel oefenen als het zo droog is in de natuur? Niet een gemeente maar Defensie zelf gaat daarover, zegt Verhulst. "Ik denk dat het risico zo hoog is", vertelt hij, "dat je bij dit soort dagen niet op hei en gras en dergelijke oefent maar op een plek waar het misschien wel kan."

'Vat zomaar vlam' Wat de oorzaak van de brand in Ede vorige week was, is nog niet vastgesteld. Die van de brand in 2025 wel, die werd veroorzaakt door een oefengranaat tijdens een militaire oefening. De burgemeester is erover in gesprek met Defensie, toevallig vandaag.

"De hei is niet meer de hei van 5, 6 jaar geleden", zegt Verhulst. "Veel meer gras, mos groeit daar, dat kun je vergelijken met een plafond met versierselen in een discotheek. Het vat zomaar vlam." Andere plek Volgens de burgemeester moet er bij de krijgsmacht echt iets veranderen. Dat heeft hij ook in het gesprek met Defensie laten weten. "We hebben gezegd: 'Het is goed dat je naar je protocollen kijkt, maar kijk ook naar plekken waar je het wel veilig kunt doen.'" "Ik heb zelfs aangeboden: zet de weg maar af, de N224. Als je dan per se wil oefenen, doe het dan bijvoorbeeld daar. Of doe het op vaste plekken, we hebben hier in de buurt ook een infanterie schietkamp." Maar dat kan volgens de regelgeving niet, zou Defensie hebben gezegd.

Inzetten op bluscapaciteit Voor de korte termijn denkt de burgemeester dat er vooral moet worden ingezet op de bluscapaciteit. "Nu word je gealarmeerd: er is een brand, en moet je gaan zoeken. Het is midden op het terrein eer je erbij bent." Blusvoertuigen in de buurt zouden op zo'n moment een verschil kunnen maken, is Verhulst van mening. "Die zijn er nu ook, maar staan niet in de buurt van de oefening. Risico blijft altijd", erkent de burgemeester, "maar ga je niet zomaar oefenen zonder dat je bluscapaciteit in de buurt hebt, dan verklein je dat risico al aanzienlijk." Oproep aan Defensie De oproep van de burgemeester en andere gemeenten met oefenterreinen is duidelijk: "Wees voorzichtig, pas op en overleg met ons." Hij gaat verder: "Wij kunnen niet aan onze bewoners - maar ook campings en allerlei instellingen - uitleggen dat zij allerlei maatregelen moeten nemen in het kader van een natuurbrandpreventie, terwijl er dan zo'n enorm risico bestaat en defensie oefent."