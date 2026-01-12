De wereld 'overspoelen met nieuws' als afleiding: hoe de tactiek van Donald Trump werkt

De 'Flood the Zone'-tactiek is een mediastrategie waarbij de publieke ruimte bewust wordt overspoeld met een overweldigende hoeveelheid nieuws om tegenstanders en media te verlammen. Deze methode is bedacht door Steve Bannon, de invloedrijke voormalig hoofdstrateeg van Donald Trump. Amerika-deskundigen Jennifer Smits-Kilgus en Kenneth Manusama leggen de tactiek onder de loep.

De almachtige Trump

Jennifer Smits-Kilgus werkte zelf voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in Washington, maar vertrok bij de start van de eerste termijn van Trump. Zij ziet dat de Amerikaanse president doorgaat met het ontlopen van het reguliere diplomatieke pad. "Waarom zou je dat bewandelen als je dit alles kunt forceren? Hij maakt zich totaal geen zorgen over internationale wetgeving. Trump ziet zichzelf ondertussen als almachtige."

De achterliggende psychologische gedachte is volgens haar duidelijk: "Ik denk dat dit een ego-kwestie is. He is a maniac. Hij ziet Groenland bijvoorbeeld als eigendom, hij voelt zich beter zodra hij het bezit. Hij benadert dit als een soort vastgoeddeal."

Andere regels

De logica ontbreekt en dat zorgt voor onrust en dat werkt weer in het voordeel van Trump en de Amerikanen. Amerika-deskundige Kenneth Manusama bevestigt dit. "Het werkt omdat de rest van de wereld op een ander veld met andere regels speelt."

"Alle wetten van het internationaal recht worden getart", legt Manusama verder uit. "We hebben te maken met een 'madman' en we weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. Is een inval in Groenland realistisch? Is Colombia echt de volgende?"