De wereld 'overspoelen met nieuws' als afleiding: hoe de tactiek van Donald Trump werkt
In korte tijd komt er ontzettend veel Amerikaans nieuws op ons af. Tot het willen annexeren van Groenland en de ontvoering van de Venezolaanse president Maduro: het zorgt voor veel onrust. Het lijkt een bewuste 'Flood the zone' tactiek van Trump te zijn.
De 'Flood the Zone'-tactiek is een mediastrategie waarbij de publieke ruimte bewust wordt overspoeld met een overweldigende hoeveelheid nieuws om tegenstanders en media te verlammen. Deze methode is bedacht door Steve Bannon, de invloedrijke voormalig hoofdstrateeg van Donald Trump. Amerika-deskundigen Jennifer Smits-Kilgus en Kenneth Manusama leggen de tactiek onder de loep.
De almachtige Trump
Jennifer Smits-Kilgus werkte zelf voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in Washington, maar vertrok bij de start van de eerste termijn van Trump. Zij ziet dat de Amerikaanse president doorgaat met het ontlopen van het reguliere diplomatieke pad. "Waarom zou je dat bewandelen als je dit alles kunt forceren? Hij maakt zich totaal geen zorgen over internationale wetgeving. Trump ziet zichzelf ondertussen als almachtige."
De achterliggende psychologische gedachte is volgens haar duidelijk: "Ik denk dat dit een ego-kwestie is. He is a maniac. Hij ziet Groenland bijvoorbeeld als eigendom, hij voelt zich beter zodra hij het bezit. Hij benadert dit als een soort vastgoeddeal."
Andere regels
De logica ontbreekt en dat zorgt voor onrust en dat werkt weer in het voordeel van Trump en de Amerikanen. Amerika-deskundige Kenneth Manusama bevestigt dit. "Het werkt omdat de rest van de wereld op een ander veld met andere regels speelt."
"Alle wetten van het internationaal recht worden getart", legt Manusama verder uit. "We hebben te maken met een 'madman' en we weten niet hoe we daarmee om moeten gaan. Is een inval in Groenland realistisch? Is Colombia echt de volgende?"
'Amerikanen gedragen zich als piraten'
Manusama zegt de publieke reactie te snappen als het gaat om de snelheid waarmee dit alles zich nu afspeelt, maar hij is zelf niet verbaasd over dat het gebeurt. "Dit alles hebben we kunnen lezen in de Nationale Veiligheidsstrategie van de VS afgelopen jaar. Het was een van de doelen om Europa verder uit elkaar te drijven en verwarring te stichten."
"Kijk maar wat er nu gebeurt: Denemarken is boos, door de mogelijke annexatie van Groenland, maar de rest van de Europese landen is heel voorzichtig met zich uitspreken tegen Trump", legt Manusama uit.
Verwarring werkt in voordeel
Een reactie formuleren is daarom voor de buitenwereld lastig. "De Trump-regering gedraagt zich als een stel piraten, de verwarring bij ons werkt in hun voordeel. Amerika speelt niet meer mee volgens onze regels, ze schrijven hun eigen regels."
De Trump-regering gedraagt zich als een stel piraten, de verwarring bij ons werkt in hun voordeel. Amerika speelt niet meer mee volgens onze regels, ze schrijven hun eigen regelskenneth Manusama over de tactiek van Trump
"Ook de relaties met Poetin en Xi spelen hierbij een rol denkt de Amerika-deskundige. "Het wijst op een poging de wereld in drieën te delen: Rusland opbouwen en China met rust laten. Alles wat sinds de verkiezingen is gebeurd, komt nu met de botte bijl razendsnel achter elkaar."
Meer nieuws minder kleine zaken
Een onderdeel van de "Flood The Zone'-tactiek is het overspoelen met nieuws. Kranten hebben maar een bepaald aantal pagina's, het journaal maar een bepaald aantal uitzendminuten. Hoe meer nieuws er dus is, hoe minder andere 'kleinere' zaken er aan het licht kunnen komen, zegt Smits-Kilgus.
"Er is in korte tijd een enorme hoeveelheid belangrijk nieuws over ons heen gekomen, maar ik vraag me af wat er op een stiller niveau gebeurt. Er broeit meestal iets anders dat minder in de schijnwerpers staat."
Een afleidingsmanoeuvre
Een van de zaken die hierdoor succesvol onderbelicht blijft, zijn de Epstein-files, vervolgt ze. "Trumps achterban is fel tegen pedofilie en vóór gerechtigheid. Door alle wereldwijde onrust is dat nu uit beeld geraakt. Hij heeft alles geprobeerd om het vrijgeven van die informatie te stoppen."
Al met al lijkt dit volgens haar ook deels op een afleidingsmanoeuvre. "Hij houdt niet van de Epstein-kwestie, dus zet hij liever de wereld in brand. Er blijft geen krantenkop meer over voor hem en Jeffrey Epstein."
Amerika onzekere factor
Op de vraag of de storm aan nieuws zal gaan liggen, blijven de deskundigen sceptisch. Manusama benadrukt dat de strategie achter de schermen doelgericht is. "Daar zitten zeer ideologische, maar slimme mensen die precies weten wat wel en niet kan. Het blijft echter lastig in te schatten, we zitten namelijk in een chaotische transitiefase waarin Amerika de grote onzekere factor in de wereld is."
Smits-Kilgus deelt die zorg en vraagt zich af wat Trump nog kan stoppen. "Hij volgt geen enkele regel van de normale diplomatie. 5 jaar geleden - na de Capitool-bestorming - dacht ik dat het voorbij was voor Trump, maar nu is hij weer president. Wat gaat hem in hemelsnaam nog tegenhouden?"
Prioriteit op de juiste plek?
Ook voor de Amerikaanse bevolking is het een onrustige periode waarin de politieke macht van de president botst met de dagelijkse realiteit. Manusama ziet dat het gevaar voor Trump vooral in de haperende economie schuilt. "Mensen gaan zich afvragen: wat hebben die buitenlandse avonturen hiermee te maken? Ligt de prioriteit wel op de juiste plek?"
Smits-Kilgus ziet ondertussen een machteloze oppositie in een gemanipuleerd systeem. "Niemand durft een grens te trekken. Hij heeft het spel zo gemanipuleerd dat het altijd in zijn voordeel werkt." Of dit alles standhoudt, zal volgens de experts blijken bij de Midterms-verkiezingen eind dit jaar. Volgens hen is dit het eerste echte keerpunt voor deze nieuwe koers van Trump.