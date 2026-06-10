De aantrekkingskracht van WK-pools: 'Het gaat meteen leven, het verbindt'

Bij Scorito, een van de grootste Nederlandse platforms voor het voorspellen van wedstrijden, hebben ze het er druk mee. 1,5 miljoen mensen doen daar hun voorspellingen. "We werken nu al in shifts, omdat we van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat nu al beschikbaar moeten zijn", vertelt oprichter Martijn van Dijk.

'Wat heb jij ingevuld?'

Hij ziet dat het meedoen aan een pool zorgt voor verbinding. "Je ziet het bij het koffiezetapparaat, al klinkt dat misschien cliché. Mensen die anders niet of minder met elkaar praten, zeggen: hé, jij staat bovenaan in de pool, wat heb je daar ingevuld? Het creëert meteen een gespreksonderwerp."

Ook Jari Perridon merkt dat, hij organiseert bij zijn werk een pool. "Er doen een stuk of dertig mensen mee", vertelt hij over het restaurant waar hij werkt. "Het gaat wel veel meer leven en het verbindt." Of het voorspellen van de wedstrijden helemaal onschuldig is? De Kansspelautoriteit heeft wel wat zorgen. Zij zeggen dat de lijn tussen vrijblijvend voorspellen en gokken dun is.