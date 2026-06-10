WK-pool laten invullen door AI? 1 op 8 doet het, maar niet iedereen is daar blij mee: 'Valsspelen is voor losers'

Met meer dan 100 wedstrijden op het WK voetbal dit jaar, is het invullen van WK-pool een grotere opgave dan ooit. 1 op de 8 (12 procent) besteedt dat werk liever uit aan AI-programma's als ChatGPT, ook al leidt dat tot gezichtsverlies bij hun medespelers.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 17.000 leden van het Opiniepanel. 18 procent van hen doet dit jaar mee aan een WK-pool. Onder jongeren tot 35 jaar is het extra populair: van hen spelen 3 op de 10 (29 procent) mee.

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Wel of geen AI? Zeker voor mensen die het WK normaal gesproken weinig volgen, biedt AI een uitkomst: van hen gebruikt 1 op de 5 (21 procent) kunstmatige intelligentie bij het invullen van hun pool. Bijvoorbeeld omdat ze er naar eigen zeggen 'geen fluit verstand van hebben', of omdat er op dit toernooi veel relatief onbekende voetballanden meedoen. "Ik denk dat alles geoorloofd is een pool", vindt een panellid. Toch laten veel deelnemers weten dat ze er weinig vertrouwen in hebben dat een tool als ChatGPT hen de winst op zal leveren. Zij verwachten dat iedereen die AI gebruikt op dezelfde uitslagen uitkomt, maar voetbal uiteindelijk altijd onvoorspelbaar blijft. "Ik voel het in op gevoel, het is geen wetenschap. Gelukkig maar, anders is zo'n toernooi niet leuk", zegt iemand.

Valsspelen Een derde (35 procent) van de deelnemers doet liever uitgebreid hun huiswerk voor ze een pool invullen. Door eerst in de statistieken te duiken, de selecties uit te pluizen of analyses te lezen. Daar zelf geen moeite in steken doet volgens hen afbreuk aan 'het spelelement'. Op medespelers die wel teruggrijpen op AI (volgens sommigen: 'valsspelers') wordt door andere deelnemers in het onderzoek een beetje neergekeken. "Als je het met AI invult, ben je een loser. Wij gebruiken het als een 'benchmark': ChatGPT, Gemini en Claude doen een voorspelling en die proberen we te verslaan", vertelt een deelnemer die erop gebrand is om op eigen kracht van AI te winnen.

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Spannender om geld Bovendien valt er in de meeste WK-pools ook wel wat te winnen. De helft (50 procent) van alle panelleden die meedoen met een pool speelt ook om geld of een andere prijs. Vaak met een kleine inleg van zo'n 5 à 10 euro. 3 op de 10 (31 procent) pooldeelnemers zeggen dat dat het spel vaak leuker of spannender maakt. Voor een grotere groep (65 procent) heeft dat niet per se een meerwaarde. "Het gaat om de eer en de roem. Geld is niet belangrijk", besluit een deelnemer.