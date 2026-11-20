Covid-besmettingen lopen op, toch zijn zorgen over een nieuwe pandemie niet nodig
Het aantal covid-besmettingen in Nederland neemt toe. Er worden steeds meer corona-deeltjes gevonden in ons water en meer mensen komen bij de huisarts met luchtwegklachten. Toch hoeven we ons over een nieuwe corona-golf geen zorgen te maken.
Ooit keken we elke dag naar de corona-cijfers, tegenwoordig hoor je er bijna niks meer over. En dat terwijl de cijfers wel weer stijgen. Maar hoe gevaarlijk is het virus eigenlijk nog? "De situatie is totaal anders dan aan het begin van de pandemie", volgens viroloog Marion Koopmans.