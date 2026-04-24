Conditietest brandweermensen levensgevaarlijk: zeker vier reanimaties

In een eerdere versie van dit artikel stond dat er in de afgelopen 2 jaar vier reanimaties zijn geweest tijdens of na de test, maar de oorspronkelijke informatie uit het onderzoek van adviesbureau Ter Morsche klopt niet. In werkelijkheid ging het om vier gevallen van ernstige hartproblemen in de afgelopen 2 jaar. En daarnaast om zeker vier reanimaties in de periode tussen de invoering van de test (in 2011) en 2024. Het artikel en de kop zijn daarom aangepast.

Ongelukken, hartinfarcten en zelfs reanimaties: de conditietest die brandweermensen moeten doen is levensgevaarlijk, blijkt uit een rapport van adviesbureau Ter Morsche. In opdracht van de Veiligheidsregio Drenthe namen zij het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) onder de loep.

'Al meer dan 15 jaar gevaarlijk'

De onderzoekers concluderen dat het sinds de invoering van de test tenminste acht keer is voorgekomen dat een brandweerman of -vrouw een ernstig hartprobleem kreeg, zoals een hartinfarct. Vier van hen werden zelfs tijdens of na de test gereanimeerd. Het PPMO is de jaarlijkse medische keuring voor brandweermensen, waarbij gecontroleerd wordt of personeel en vrijwilligers nog fit genoeg zijn om het werk uit te voeren.

Brandweermannen en -vrouwen worden getest of ze het werk kunnen uitvoeren zonder een gevaar voor zichzelf, collega's of anderen te vormen. De keuring bestaat onder andere uit een brandbestrijdingsbaan en een traplooptest.

Te zwaar

De onderzoekers vragen zich af of de test wel aansluit op de dagelijkse praktijk en niet te zwaar is. Ze zijn zeer kritisch op het medische deel, een aantal onderdelen van de brandbestrijdingsbaan en de traplooptest. De test is vooral zwaar voor lange mannen en voor vrouwen.

Die laatste groep haalt bovendien veel vaker de test niet dan mannen. In 2024 werden ruim 8000 (8085) testen afgenomen. Bij de mannen haalde 7 procent de test niet. Bij de vrouwen lag dit percentage een stuk hoger, namelijk op 18 procent.