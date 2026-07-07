COA wil vooral een combinatie van grote en kleine locaties voor asielopvang, vertelt bestuursvoorzitter

De laatste weken zagen we geregeld protesten tegen grote azc's in het land, waarna vaak de opvang teruggeschroefd werd of helemaal niet doorging. Volgens Joeri Kapteijns, bestuursvoorzitter van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zijn de zorgen van bewoners terecht, maar gaat geweld te ver en moeten burgemeesters er niet voor zwichten. "We weten ook dat als een locatie er is, dat het dan ook goed gaat en de protesten verdwijnen."

Actief toezicht

Veel gemeenten pleiten juist voor kleinere opvangplekken, zodat de impact op de samenleving kleiner is. Volgens Kapteijns is het COA vooral op zoek naar een mix van groot en klein. "Als we alles doen met plekken voor 80 mensen, dan hebben we 1000 plekken nodig." Er zijn ook kleinschalige plekken volgens Kapteijns, maar die hebben ook ondersteuning nodig in de vorm van huisartsenposten en leslokalen, en dat zou dan alsnog daarbuiten moeten gebeuren.

Gisteren kondigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie aan dat er een groep van tien gemeenten onder zogenaamd 'actief toezicht' worden gesteld, omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. De bestuursvoorzitter van het COA vindt het heel goed dat de minister de wet gaat handhaven. "Het is niet alleen nodig voor de gemeenten die nog niks doen en aangezet moeten worden, maar ook voor al die gemeenten die wel wat doen, dan weten ze dat andere gemeenten ook bijdragen."