China is zowel grote vervuiler als koploper in groene energie: zo zit dat

China staat bij sommigen misschien wel bekend als 's werelds grootste vervuiler. Zo bouwde het land in de afgelopen decennia nog honderden kolenmijnen. Maar tegelijkertijd wordt er ook enorm veel geïnvesteerd in groene energie.

China 'fabriek van de wereld'

"Sinds de jaren 70 zijn 800.000 miljoen inwoners uit de armoede opgetrokken naar een hogere levensstandaard", begint hoogleraar Industriële Ecologie aan de Leiden University René Kleijn.

"Dat gaat gepaard met een verhoogde vraag naar energie en aan die vraag is voldaan met het bouwen van kolencentrales." Daarnaast is China 'de fabriek van de wereld'. "Heel veel machines, producten en onderdelen van producten die wij gebruiken, komen uit China." En ook dat vraagt veel energie.

Zonne-energie

In 2024 was China verantwoordelijk voor 95 procent van het aantal nieuw gebouwde steenkoolmijnen ter wereld. De voorraad steenkool die China nog altijd in de grond heeft, is enorm.

Maar dat betekent dus niet dat China achterloopt als het om groene energie gaat. Integendeel, het land legt in rap tempo zonnepanelen aan. "Van alle capaciteit voor zonne-energie die er wereldwijd in 2024 werd geïnstalleerd, bevindt 60 procent zich in China."