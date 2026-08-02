Brenda (32) zweette jarenlang zo veel dat ze zich ervoor schaamde: 'Moest mij meerdere keren per dag omkleden'

Klotsende oksels, een nat voorhoofd of een natte rug: zweten is iets wat we allemaal doen, vooral in de zomer. Maar wat als je het hele jaar door last hebt van overmatig zweten en het zo erg is dat je je ervoor schaamt? Brenda kan vertellen hoe dat voelt.

"Mijn moeder zei altijd: 'Het hoort erbij.' Maar zelf vond ik het erg vervelend", vertelt de 32-jarige Brenda Nijkamp, die lange tijd last had van overmatig zweten. Het probleem was zo erg dat ze zich ervoor begon te schamen. Ze had 'zweetschaamte'. En wat ze ook deed, een oplossing kon ze lange tijd niet vinden. Constant zweten "Het begon denk ik een beetje rond de puberteit", weet Brenda nog. "Dan begint natuurlijk alles te veranderen en dan ga je jezelf veranderen." 'Hoe wil ik mezelf kleden? En hoe wil ik erbij lopen?', zijn vragen die in die periode door het hoofd van veel tieners gaan. Ook door dat van Brenda. "Maar voor mij was het anders, want ik merkte toen dat ik constant aan het zweten was." Haar rug, gezicht en oksels waren constant nat. "Ik stonk niet, maar zodra ik in de ochtend uit bed stapte, zweette ik al", vertelt ze. Maar warm had ze het absoluut niet. "Nee, ik ben juist een koukleum. Mijn moeder kon dan in de zomer weleens tegen mij zeggen: 'Brenda, die winterjas kan nu wel uit.'"

Maandverband onder oksels Maar ook wanneer Brenda haar dikkere kleding inruilde voor een dunnere stof, bleef ze zweten. "Vooral van het zweten onder mijn oksels had ik erg veel last; het was echt een dingetje. Als ik een shirt aanhad, dan zat het al snel tot aan mijn heupen onder de zweetkringen."

Soms deed ik zelfs maandverband in mijn kleding om de kringen, die anders in mijn shirt zouden komen, te stoppen. Brenda over haar zweetschaamte

"Ik probeerde dan altijd mijn arm op een bepaalde manier te houden om die kringen te verbergen", gaat ze verder. "En soms deed ik zelfs maandverband in mijn kleding om de kringen, die anders in mijn shirt zouden komen, te stoppen." 'Ach, het valt mee' Brenda voelde zich hierdoor ongemakkelijk en al dat zweten deed veel met haar zelfvertrouwen als tiener, en later zelfs nog als twintiger. Maar toch bleef iedereen om haar heen volhouden dat het 'allemaal niet zo erg was'. "'Iedereen zweet', zeiden ze dan." En hoewel die opmerkingen lief waren bedoeld, hadden ze geen positief effect op Brenda. "Ik voelde mij niet begrepen. Elke keer als ik dan zei: 'Ik vind dat niet leuk, ik heb elke keer zweetvlekken', dan was het al snel: 'Ach, het valt wel mee.'" Het frustreerde haar dat niemand haar begreep. "Mijn moeder probeerde mij wel te helpen door bijvoorbeeld elke keer weer een nieuwe deo in huis te halen. Ik heb uiteindelijk alle merken gehad, niets hielp." Meerdere keren omkleden Ook bij de huisarts kreeg Brenda meerdere keren te horen dat zweten 'erbij hoort'. "Hij zei: 'Het is juist goed dat je zweet.' En dan werd ik gewoon weer naar huis gestuurd." Omdat ze geen hulp kon krijgen voor haar probleem, bedacht Brenda door de jaren heen zelf oplossingen voor het overmatig zweten.

Eenmaal volwassen kwam ze zelfs op het idee om elk shirtje dat ze leuk vond twee keer te kopen. Het idee was dan dat ze zich op een dag meerdere keren kon omkleden, zonder dat anderen het zouden merken. "Vooral op mijn werk, dan deed ik dat altijd even snel tussendoor. Niemand merkte het." Armen omlaag "Ik werk bij een kinderopvang en op een vakantiepark. Op het park moet ik ook wekelijks op het podium staan. Dat vind ik fantastisch om te doen, maar ik was wel de hele tijd bezig met: houd je armen omlaag, want volgens mij ben je aan het zweten." "Je gaat gewoon manieren bedenken om het te verbergen, omdat je denkt: niemand helpt mij, dus wat kan ik er zelf aan doen?", legt Brenda verder uit. "Op een gegeven moment hadden ze bij Kruidvat van die okselpads, net als maandverband eigenlijk, dus toen ben ik die in mijn shirt gaan plakken." Zweten, stress, zweten Meerdere keren omkleden op een dag, twee dezelfde kledingitems kopen of zelfs altijd een vest bij je hebben om aan te doen zodat je je zweet kunt verbergen: het zijn allemaal tijdelijke oplossingen voor het probleem waar Brenda jarenlang mee worstelde. Dat ze haar zweet zo wist te verbergen, was fijn. "Maar je schaamt je gewoon", vertelt ze eerlijk. "Je wilt ook gewoon de dag doorkomen zonder dat je denkt: o ja, ik heb nog twee shirts in mijn tas, of: ik moet nog even langs huis, want ik heb dat shirt niet mee. Je bent continu bezig en dat versterkt het natuurlijk alleen maar. Je bent aan het stressen over zweet. En wat gebeurt er dan? Dan ga je juist zweten."

Toch praten Zo'n 4 jaar geleden zag Brenda het dan ook echt niet meer zitten. Ze had fysiek en mentaal zoveel last van het zweten dat ze toch besloot om met vrienden te praten over wat het allemaal met haar deed. Maar ze kreeg weer te horen dat het niet zo erg was: 'Iedereen zweet, het valt mee.' "En dan dacht ik: ze moesten eens weten hoe vaak ik me vandaag al heb omgekleed." Uiteindelijk zei een vriendin tegen Brenda: 'Een vriend van mij heeft dit ook. Hij heeft ooit een behandeling gedaan onder de oksels en nou, er ging echt een wereld voor hem open.' Brenda was eerst nog een beetje sceptisch. "Ik dacht: dat is natuurlijk botox, en dat is maar voor een bepaalde periode. Daarna is het weer uitgewerkt en dat wilde ik niet." 'Eindelijk' Maar het bleek om een speciale behandeling te gaan: miraDry. Hierbij worden zweetkliertjes bij patiënten die last hebben van overmatig zweten, definitief vernietigd. Brenda ging voor de behandeling langs bij het ziekenhuis. "De arts deed wat poeder onder mijn oksel. Dat moest even inwerken, zodat hij daarna goed kon zien hoe erg ik zweette." "Nou, dat was zo zichtbaar dat hij zei: 'Meid, jij zit gewoon in de hoogste klasse die er is qua zweet, dus jij bent hier op de goede plek'", vertelt Brenda. 'Eindelijk iemand die mij begrijpt en hoort', dacht ze toen bij zichzelf. "En er was dus wél iets aan te doen."

Geen kringen meer Na de behandeling zag Brenda zelfs vrij direct resultaat onder haar oksels. Het klotste niet meer van het zweet. Maar omdat ze toen al gewend was om altijd met tassen vol extra kleding te sjouwen, had ze het eigenlijk niet direct door. Ze bleef zich meerdere keren per dag omkleden. "Het zat in mijn ritme." "Dan dacht ik 's avonds tijdens mijn werk: o ja, ik moet me nog omkleden. Dat bleef ik best lang doen, totdat ik op een gegeven moment echt goed merkte dat ik niet meer zo aan het zweten was onder mijn oksels." Ze had bijna geen kringen meer. Fijn en zelfverzekerd "Mijn leven is hier echt door veranderd. Het is een hele verademing", vertelt Brenda, die zich door de behandeling ook een stuk zelfverzekerder voelt. "Voorheen voelde ik me niet altijd goed, ik wilde ook de kleding aan die mijn vriendinnen droegen. En nu ik dat kan, voel ik mij fijn én zelfverzekerd."

Ze is zo blij met het resultaat dat ze de arts, na een tweede behandeling, vraagt of het ook geschikt is voor haar rug en voorhoofd. "Maar helaas kon dat niet. Jammer, maar het is niet zo erg. Ik ben al heel blij met dit resultaat." 'Dit had niet gehoeven' Hoe blij ze ook is dat ze nu een oplossing heeft gevonden voor haar zweetprobleem, zit het Brenda toch nog dwars dat ze voor haar gevoel zoveel tijd is verloren aan het onzeker zijn. "Het frustreert mij nu nog wel dat mijn huisarts er niets mee heeft gedaan, omdat ik gewoon mijn hele jeugd hiermee bezig ben geweest en dat had niet gehoeven." "Ik vind dat zo jammer, want het is gewoon een behandeling in het ziekenhuis die je kunt krijgen. Het is niet iets schimmigs in een steegje wat je dan stiekem laat doen."