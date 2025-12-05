Boetes en gebiedsverbod als maatregel wanneer verslaafde daklozen geen hulp willen? Dat werkt niet, volgens hulpinstanties
Rotterdam kampt met een grote groep verslaafde daklozen die voor overlast zorgt in de stad, en bewoners zijn er klaar mee. De gemeente komt nu een stevig plan, maar hulpinstanties zijn kritisch. "Het helpt helemaal niks."
Waar wethouder Ronald Buijs van Rotterdam zegt dat de aanpak een mix is van 'zorg en repressie', zien hulpverleners dat vooral handhaving in wordt gezet. Zo krijgen mensen die hulp weigeren boetes en gebiedsverboden opgelegd, en ook bedelinkomsten worden afgepakt. "Er wordt vooral aan de knop van handhaving gedraaid", zien ze bij de Pauluskerk in de stad.