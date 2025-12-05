Boetes en gebiedsverbod als maatregel wanneer verslaafde daklozen geen hulp willen? Dat werkt niet, volgens hulpinstanties

Waar wethouder Ronald Buijs van Rotterdam zegt dat de aanpak een mix is van 'zorg en repressie', zien hulpverleners dat vooral handhaving in wordt gezet. Zo krijgen mensen die hulp weigeren boetes en gebiedsverboden opgelegd, en ook bedelinkomsten worden afgepakt. "Er wordt vooral aan de knop van handhaving gedraaid", zien ze bij de Pauluskerk in de stad.