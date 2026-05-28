Binnenkort kun je met 1 klik iets kopen via TikTok: influencers blij, maar Consumentenbond kritisch

Producten die je in TikTok-filmpjes ziet, kun je binnenkort direct via de app kopen. Influencers en andere online ondernemers zien veel kansen, maar de Consumentenbond is kritisch. De organisatie vreest vooral dat jongeren sneller schulden zullen maken.

Na landen als de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland volgt nu ook Nederland met TikTok Shop. Mode, cosmetica, elektronica en huishoudspullen: alles kan straks via de app worden besteld. 'Fantastisch nieuws' Ondernemers kunnen hun geluk niet op. "Voor ons is dit fantastisch nieuws", zegt Tim van der Wiel, eigenaar van reclamebureau GoSpooky. Dit bedrijf speelde in op de introductie van TikTok Shop in Nederland waardoor GoSpooky nu al helemaal klaar is voor de lancering van Tiktok Shop op 15 juni. Van der Wiel gaat bedrijven helpen met het verkopen van spullen, bijvoorbeeld door ze te adviseren over verkoopstrategie en samenwerkingen met influencers. "TikTok is bij uitstek een platform waar mensen impulsaankopen zullen gaan doen", zegt Van der Wiel. Dat zijn bedrijf daaraan gaat bijdragen vindt Van der Wiel niet gek: "Ik heb weleens na een avond stappen een cadeautje voor mezelf gekocht, daar kom ik dan de volgende dag achter", vertelt hij lachend. "Dat vind ik vaak de leukste aankopen die er zijn."

Influencers Maar hij zal niet alleen bedrijven helpen, hij zal ook influencers adviseren hoe ze Tiktok het beste kunnen gebruiken om spullen te verkopen. "We helpen influencers om succesvol te zijn. Zij zien dit ook als een mogelijkheid om meer geld te kunnen verdienen." Eén van de influencers die enthousiast aan de slag gaat met Tiktok Shop is Nikkie Plessen. Zij kon niet wachten met de komst van TikTok Shop naar Nederland met haar bedrijf. Zij verkoopt al langer kleding en beautyproducten via de TikTok shop in het buitenland. 656 miljard dollar In het buitenland is de Tiktok Shop er namelijk al langer en daar is de koop-optie al een groot succes. Vorig jaar werd er voor 656 miljard dollar aan spullen uitgegeven in de app. Het platform is met deze omzet een van de grootste e-commerce spelers ter wereld. AliExpress, eBay, Shein en Temu zijn inmiddels al ingehaald door het Chinese bedrijf. TikTok hield daar zelf 186 miljard dollar, samen met advertentie-inkomsten, aan over.

Het bevordert impulsaankopen, zeker voor jongeren. Mirjam de Witte van de Consumentenbond

Maar niet iedereen is enthousiast over de komst van Tiktok Shop. Uit meerdere Aziatische onderzoeken blijkt dat koop-optie van Tiktok ervoor zorgt dat jongeren veel meer impulsieve en ondoordachte aankopen doen. De Consumentenbond noemt het daarom ook 'zorgelijk' dat TikTok Shop ook in Nederland wordt gelanceerd. "Het bevordert impulsaankopen, zeker voor jongeren," legt Mirjam de Witte uit. "Als je dat ook nog combineert met achteraf betalen, dan liggen schulden op de loer." Klarna Aankopen in de app kunnen namelijk worden gedaan met betaaldienst Klarna, waarmee je pas achteraf betaalt. Dat alles straks in één app wordt aangeboden lijkt heel handig, "Maar je moet je goed beseffen dat dit je allemaal wordt aangeboden door één platform, met één algoritme. Het weet dus heel goed wat jij allemaal leuk vindt en met die knop heb je het zo aangeschaft", vervolgt De Witte. Vanwege de jonge leeftijd van de gebruikers van Tiktok zijn de risico's extra groot, zegt ze."En ook al moet je officieel minimaal 18 jaar zijn om zo'n aankoop te doen, zien we bij heel veel platforms dat het makkelijk omzeild wordt door jongeren die dus jonger zijn dan 18."

Kwestie van opvoeding? Plessen ziet de gevaren, maar vindt dat we er anders mee om moeten gaan: "Want kinderen zitten er nou eenmaal op sociale media. Ik denk dat het belangrijker is om ze uit te leggen hoe je ziet wat een echt en goed product is. Al denk ik dat kinderen dit soms al wel het beter zien dan volwassenen." Dat het een kwestie is van opvoeding, vindt De Witte te makkelijk gedacht. "Want het is natuurlijk ook een kwestie van zelf na blijven denken. Wij vinden het heel belangrijk dat consumenten, voordat ze iets kopen, rustig kunnen nadenken. Dat je reviews en andere webwinkels gaat bekijken en ook heel goed nadenkt van: heb ik dit eigenlijk wel nodig? Die rust en die ruimte, die ontbreekt nu." In gesprek gaan De vraag is hoe lang TikTok zijn Shop in Europa open kan houden. In februari dit jaar stelde de Europese Commissie al dat TikTok 'ongezond verslavend is'. Daardoor hangt er nu een miljardenboete boven het hoofd. De Consumentenbond gaat geen stappen ondernemen tegen de komst van TikTok Shop. Ze steunt al een rechtszaak tegen TikTok over de wijze waarop de app omgaat met de gegevens van hun gebruikers. Wel adviseert de Consumentenbond aan ouders om in gesprek te gaan met hun kinderen als ze op TikTok zitten. "Ze zullen het erover moeten hebben dat deze koopknop er nu is en ze er niet zomaar op moeten drukken. Zodat ze goed na gaan denken over wat ze doen."