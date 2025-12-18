Bevriezen of uitgeven: waarom EU-top over Russische miljarden voor Oekraïne zo belangrijk is

Oekraïne heeft bijna 150 miljard euro nodig om de oorlog nog 2 jaar vol te kunnen houden. De rente op bevroren Russische tegoeden gaat nu al deels naar Oekraïne. Nú is de discussie: kunnen we die Russische tegoeden zelf ook gebruiken om Oekraïne te helpen? Die discussie bereikt vandaag een kookpunt. "Het is geld of bloed", zei de Poolse premier Donald Tusk.