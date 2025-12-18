Bevriezen of uitgeven: waarom EU-top over Russische miljarden voor Oekraïne zo belangrijk is
Hoog overleg in Brussel. Want gaat de EU bevroren Russische tegoeden geven aan Oekraïne? Het gaat om vele miljarden die nu stilzitten in bijvoorbeeld België, dat land is hier geen fan van. De top zet daarmee de verhoudingen tussen in de EU op scherp.
Oekraïne heeft bijna 150 miljard euro nodig om de oorlog nog 2 jaar vol te kunnen houden. De rente op bevroren Russische tegoeden gaat nu al deels naar Oekraïne. Nú is de discussie: kunnen we die Russische tegoeden zelf ook gebruiken om Oekraïne te helpen? Die discussie bereikt vandaag een kookpunt. "Het is geld of bloed", zei de Poolse premier Donald Tusk.