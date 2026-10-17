Belangrijk VN-klimaatrapport vertraagd: hoe dat wereldwijd grote gevolgen kan hebben

Het IPCC publiceert om de paar jaar een rapport over klimaatverandering. Aan het onderzoek wordt jaren gewerkt door wetenschappers van over de hele wereld. Op basis van hun cijfers en analyses kunnen landen vervolgens samen besluiten nemen over het wereldwijde klimaatbeleid. Dat gebeurt meestal op de bekende VN-klimaattop, die jaarlijks gehouden wordt.

Veel landen willen dat het volgende IPCC-rapport over 2 jaar verschijnt, voor de klimaattop van 2028. Maar met name olieproducerende landen liggen dwars en dat is geen verrassing. De fossiele industrie probeert namelijk al langer om klimaatbeleid te vertragen en dat lijkt de bedrijven in kolen, olie en gas ook steeds beter te lukken.