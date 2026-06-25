Belangrijk gezondheidsadvies om geen alcohol te drinken: 'Elke hoeveelheid kan schadelijk zijn'
'Eentje kan toch geen kwaad?' Het is zo'n uitspraak die we allemaal kennen. En dat is precies waar volgens de Gezondheidsraad het probleem zit. Want volgens deze adviesraad voor de regering bestaat er geen veilige ondergrens voor alcohol.
In een nieuw rapport adviseert de Gezondheidsraad de overheid om in te grijpen om het alcoholgebruik van Nederlanders te ontmoedigen. Door bijvoorbeeld alcoholische dranken uit de supermarkten te halen of hogere accijnzen in te stellen, zou het gebruik minder normaal moeten worden gemaakt.
Breed maatschappelijk probleem
"Het nieuwe aan dit advies is dat er niet alleen naar de gezondheid van degene die alcohol drinkt wordt gekeken, maar ook naar de gevolgen die dat heeft voor de maatschappij", merkt onderzoeker Carmen Voogt van het Trimbos-instituut op.
"Het gaat erom dat we ons bewust worden van dit brede volksgezondheidsprobleem", gaat ze verder over het advies dat ze omschrijft als een maatschappelijk vraagstuk. "De schade reikt verder dan de mensen die het gebruiken, want het blijkt dat er geen veilige ondergrens is; elke hoeveelheid alcohol kan schadelijk zijn voor je gezondheid en de veiligheid."
Onderzoek als blauwdruk
Maar nu we weten dat alcoholgebruik zulke grote gevolgen kan hebben, is de volgende vraag natuurlijk: wat kan de overheid doen om ervoor te zorgen dat drinken niet meer als 'normaal' wordt gezien? "Door het onderzoek weten we nu heel duidelijk waar we naartoe moeten", antwoordt de onderzoeker. "We weten wat wel werkt en we weten wat niet werkt."
Zo moet de omgeving zo worden ingericht dat alcohol minder zichtbaar wordt. "Qua beperking van beschikbaarheid moet je dan denken aan het verminderen van het aantal verkooppunten en de openingstijden (van winkels die sterke drank verkopen, red.). Maar je kunt ook denken aan alcoholproducten met een gehalte van meer dan 6 procent alleen maar in de slijterij te laten verkopen en niet in de supermarkt."
Minder zichtbaar en duurder
Door sterke drank minder zichtbaar én duurder te maken, kan de overheid Nederlanders beschermen tegen de invloed van het schadelijke product, zegt Voogt. "Want ja, je ziet wel dat de kennis over de negatieve effecten toeneemt. Er was eerder al een nationaal preventieakkoord ingezet om de bewustwording te verhogen en de wetenschappelijke kennis over alcohol en kanker is de afgelopen 10 jaar enorm toegenomen."
Maar beter weten betekent niet altijd dat het gedrag verandert, merkt de onderzoeker van het Trimbos-instituut op. "Uiteindelijk moet je dan toch aan die omgevingsfactoren gaan zitten, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid, om er daadwerkelijk voor te kunnen zorgen dat mensen aangemoedigd worden om minder of niet te drinken."