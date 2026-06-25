Belangrijk gezondheidsadvies om geen alcohol te drinken: 'Elke hoeveelheid kan schadelijk zijn'

In een nieuw rapport adviseert de Gezondheidsraad de overheid om in te grijpen om het alcoholgebruik van Nederlanders te ontmoedigen. Door bijvoorbeeld alcoholische dranken uit de supermarkten te halen of hogere accijnzen in te stellen, zou het gebruik minder normaal moeten worden gemaakt.

Breed maatschappelijk probleem

"Het nieuwe aan dit advies is dat er niet alleen naar de gezondheid van degene die alcohol drinkt wordt gekeken, maar ook naar de gevolgen die dat heeft voor de maatschappij", merkt onderzoeker Carmen Voogt van het Trimbos-instituut op.

"Het gaat erom dat we ons bewust worden van dit brede volksgezondheidsprobleem", gaat ze verder over het advies dat ze omschrijft als een maatschappelijk vraagstuk. "De schade reikt verder dan de mensen die het gebruiken, want het blijkt dat er geen veilige ondergrens is; elke hoeveelheid alcohol kan schadelijk zijn voor je gezondheid en de veiligheid."