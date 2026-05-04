Bekladding Monument op de Dam zet Dodenherdenking onder spanning: 'Een stomp in de maag van veel Nederlanders'

De actie is opgeëist door Palestine Action Amsterdam, een actiegroep die vindt dat de Dodenherdenking 'hypocriet' is omdat 'de stilte over de voortdurende genocide oorverdovend is'.

Laffe actie

Toch is er weinig sympathie voor de actie, onder andere politici veroordeelden de bekladding al scherp. Ook Jaïr Stranders, artistiek directeur van Theater Na de Dam, spreekt van een 'laffe' en 'heel erg kwetsende' actie. Hij is vanavond verantwoordelijk voor meer dan 130 voorstellingen die in het hele land worden uitgevoerd na de Nationale Dodenherdenking.

Zijn boodschap is dat herdenken iets is wat we gezamenlijk moeten doen, maar hij ziet wel dat dit een grotere uitdaging is geworden na de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 op Israël. "Maar we kijken niet weg en durven dat gesprek te voeren", zegt hij. Deze bekladding is volgens hem 'een-op-een te wijden aan de oorlog tussen Israel en Hamas'. Stranders is niet meer verrast door dit soort acties, maar vindt het wel heel zorgelijk.

Stomp in de maag

"Klaarblijkelijk is de woede en de frustratie van mensen over wat er in Gaza gebeurt zo ver dat mensen het idee hebben dat demonstreren niet meer genoeg is. Vanuit de waarde die ze uitspreken tegen onrecht, verliezen ze een aantal andere waarden uit het oog", zegt Standers. "Waarden zoals medemenselijkheid, of het zien dat nabestaanden die vandaag willen herdenken hier helemaal niet de dupe van zouden mogen zijn."

"Ik kan me voorstellen dat het niet bedoeld is als stomp in de maag richting Joods Nederland, maar een stomp in de maag van deze regering. Misschien is dat de bedoeling, maar het effect is een stomp in de maag van zoveel mensen in Nederland, ook niet-Joden, die op de een of andere manier verbonden zijn met die Tweede Wereldoorlog en heel graag willen herdenken."