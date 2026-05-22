Baanwissel of ontslag kan duizenden euro's pensioen kosten: hier moet je op letten

Honderden werknemers die weg moeten bij ING, lopen daardoor duizenden tot tienduizenden euro's aan pensioengeld mis. En niet alleen medewerkers van de bank lopen dat risico. "Op dit cruciale moment moet je echt goed opletten en je verdiepen in pensioen."

Dat de werknemers die hun baan bij ING gaan kwijtraken hier mogelijk financieel zeer nadelige gevolgen van ondervinden, heeft alles te maken met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Meer dan de helft van de Nederlandse werknemers is aangesloten bij een pensioenfonds dat al is overgegaan op dat nieuwe systeem. De rest volgt uiterlijk 1 januari 2028. Compensatieregeling Want hoe zat het ook alweer met het pensioensysteem? In het oude systeem betaalden jongeren te veel premie om de oudere generatie te steunen. En als ze zelf ouder waren, werden zij weer gesteund door de jongeren van dat moment. Met het nieuwe stelsel is dat verleden tijd. Maar veertigers en vijftigers, die tijdens de overgang naar het nieuwe stelsel halverwege hun werkende leven zitten, hebben dus wel jarenlang ingelegd voor anderen, maar zouden daar later niet van profiteren. Voor deze mensen is er daarom een compensatieregeling. Er worden afspraken gemaakt over hoe hoog het bedrag is dat iemand dan krijgt. Dit kunnen tienduizenden euro's zijn. Maar je krijgt dit alleen als je bij een pensioenfonds zit op het moment dat dit naar het nieuwe stelsel overgaat.

200 euro per maand Als je op het moment van de overstap niet bent aangesloten bij een fonds, maak je geen aanspraak op de compensatie. En dat kan bijvoorbeeld gelden voor mensen die vlak hiervoor zijn overgestapt naar een werkgever die werkt met een pensioenfonds dat de overstap al heeft gemaakt. Of voor mensen die dan werkloos zijn. Dit is het geval bij ING. Dit jaar worden daar 950 banen geschrapt en deze mensen dreigen de compensatie mis te lopen. Dat zou ertoe kunnen leiden dat wanneer ze met werken zijn gestopt, hun pensioenuitkering per maand tot wel 200 euro lager zou uitvallen dan voor mensen die de compensatie wel hebben ontvangen. Iedereen loopt risico Maar dit risico geldt niet alleen voor medewerkers van ING, zegt Martin Visser van de Financiële Telegraaf. "Iedereen die rond de stelselwissel van baan verandert, de baan verliest of start als zzp'er, loopt risico. Op dit cruciale moment moet je echt verduiveld goed opletten en je goed verdiepen in pensioen, want het kan je ongelofelijk veel geld schelen.

Volgens Visser zagen pensioenexperts deze bui al jaren hangen. "Het was echt nog een los eindje in het pensioenakkoord, maar daar was vanuit de vakbonden vrij weinig aandacht voor. Er is niet geregeld wat er gebeurt als je je baan kwijtraakt, van baan wisselt of gaat zzp'en vlak voor voordat jouw pensioenfonds overstapt naar het nieuwe stelsel." Sociaal plan De financiële schade kan per persoon enorm oplopen. Visser: "De AFM had een rekenvoorbeeld, fictief, dat iemand er 160-200 euro per maand minder pensioen door zou krijgen als diegene de compensatie misloopt." Grote bedrijven hebben vaak een sociaal plan voor mensen die op deze manier tussen wal en schip vallen. Een voorbeeld is een regeling waarbij werknemers die hun baan kwijtraken toch deelnemer blijven aan het pensioenfonds, tot het de overgang heeft gemaakt. Ook wordt soms afgesproken dat ontslagen pas vallen nadat een fonds is overgestapt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ASML.