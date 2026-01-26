App moet einde maken aan uitzichtloos wachten bij de spoedeisende hulp: 'Weten waarom het zo lang duurt'

Op de spoedeisende hulp van het Tergooi Medisch Centrum in Hilversum probeert het ziekenhuis onzekerheid bij patiënten weg te nemen met 'De Wachtverzachter': een app waarmee mensen op hun telefoon kunnen zien hoe lang ze nog moeten wachten en waarom.

"In de wachtkamers hangen informatieschermen, en op die schermen wordt een QR-code getoond die je kan scannen. En dan krijg je uitleg over het hele proces", vertelt Marianne Schoonhoven. Zij staat aan het hoofd van spoedeisende hulp-afdeling die, samen met twee andere ziekenhuizen, met de Wachtverzachter is begonnen. Duidelijkheid geven Het is een herkenbare frustratie: je zit, misschien met pijn, op de spoedeisende hulp, en je weet niet wanneer je aan de beurt bent. "Het is voor patiënten ook een spannend moment. Als je nooit op de spoedeisende hulp geweest bent en je krijgt van de huisarts te horen van: 'Nou, u moet nu direct naar de spoedeisende hulp', dan verwacht je dat daar de dokter al voor je klaarstaat." Dat is meestal niet zo: veel afdelingen hebben te maken met een personeelstekort, waardoor het even kan duren voordat een patiënt wordt geholpen. De app moet mensen meer duidelijkheid geven.

'Meer van deze tijd' Als je de QR-code scant, word je op je telefoon welkom geheten. Dan volgen er een aantal huisregels, zoals 'niet eten en drinken', 'telefoon op stil' en 'spoed gaat voor'. "Ja, mensen moeten nuchter blijven", zegt Schoonhoven. Kan dat niet ook met een bordje of foldertje duidelijk worden gemaakt? "Ik denk dat dit meer van deze tijd is", zegt ze. Dan komt de wachttijd in beeld, met een plaatje van een grote wekker en een dokter. Dat kan even schrikken zijn: de gemiddelde patiënt is 3 tot 4 uur lang op de spoedeisende hulp, valt er te lezen. Schoonhoven: "Ik denk dan: het valt al snel mee. Maar als je echt iets mankeert, ben je hier ook echt wel 3 tot 4 uur." Persoonlijke wachttijd Als je eenmaal bent aangekomen in de behandelkamer, kun je een nieuwe code scannen. "Het systeem past zich aan aan jouw proces. Dus stel dat er nog een andere arts in consult komt, of er moet nog een CT-scan gemaakt worden, dan krijg je dat ook te zien." De patiënt kan zien hoe lang hij of zij nog op de behandeling moet wachten, laat medisch hulpverlener Rianne van Ooijen zien. "Hoe lang je moet blijven, hangt af van de stappen die nodig zijn. We laten alleen de stappen zien die meestal veel tijd kosten. Het wordt steeds bijgewerkt. Het kan korter duren, of langer."