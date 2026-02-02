AOW-leeftijd gaat in coalitieakkoord naar 70 jaar, ook voor mensen met fysiek zwaar beroep: 'Gaat gewoon niet'

De vakbonden zijn boos om de verandering, vertelt Piet Fortuin van CNV. "Ik vind het schandalig. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het pensioenakkoord en de inkt is nog niet droog of het nieuwe kabinet gaat alweer rommelen aan de afspraken." Maar dat de AOW-leeftijd omhoog gaat heeft wel een reden, vertelt financieel journalist Martin Visser: "Vind maar eens een andere besparing van meer dan 2,5 miljard."