AOW-leeftijd gaat in coalitieakkoord naar 70 jaar, ook voor mensen met fysiek zwaar beroep: 'Gaat gewoon niet'
De nieuwe coalitie wil dat de AOW-leeftijd vanaf 2033 sneller omhoog gaat. Ben je geboren na 1984? Dan ga je waarschijnlijk door tot 70 jaar. Maar dat is niet voor elk beroep haalbaar. "Uiteindelijk houdt het lichaam op."
De vakbonden zijn boos om de verandering, vertelt Piet Fortuin van CNV. "Ik vind het schandalig. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over het pensioenakkoord en de inkt is nog niet droog of het nieuwe kabinet gaat alweer rommelen aan de afspraken." Maar dat de AOW-leeftijd omhoog gaat heeft wel een reden, vertelt financieel journalist Martin Visser: "Vind maar eens een andere besparing van meer dan 2,5 miljard."