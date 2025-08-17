In 2 weken 5 Europese landen bezoeken, zoveel mogelijk Aperol Spritz drinken en een Instagram-waardige foto bij élk historisch monument maken. Voor veel (jonge) Amerikanen klinkt dit als dé perfecte vakantie. Of zoals ze het zelf noemen een 'Eurosummer'.

'Als je op vakantie kan naar Europa, heb je het gemaakt': Amerikaanse Camila is op Eurosummer en bezoekt 3 landen in 10 dagen

"Het is ergens toch ook een statussymbool. Als je op vakantie kan naar Europa, dan heb je het gemaakt", vertelt de 22-jarige Camila Pedrosa uit Sacramento, California. Zij heeft haar Eurosummer met haar familie net achter de rug: 10 dagen, 3 landen. 24 uur in Lissabon "De eerste dag in Europa hadden we een overstap van heel wat uren in Portugal. Vanuit Amerika was het goedkoper om met een Portugese maatschappij te vliegen, dus we hebben een hele dag in Lissabon besteed. Het was prachtig", vertelt ze. "De heuvels op en af lopen was zwaar, maar uiteindelijk was het het wel waard. In die korte tijd hebben we toch nog wat historische plekjes kunnen bezoeken." Ook over het eten in de stad is Camila erg te spreken. Ze noemt het in een woord 'geweldig'. "Ik heb voor het eerst pastel da nata geprobeerd. Het was zo lekker dat ik er binnen die 24 uur zeker vijf heb gegeten." Ze hoopt de stad nog een keer te bezoeken, want veel heeft ze niet kunnen zien. De volgende dag zat ze alweer op het vliegtuig naar Amsterdam. Eurosummer Toch kan ze nu - na 1 dag - Portugal afvinken als land waar ze is geweest. En dat is dus erg kenmerkend voor zo'n Eurosummer; korte bezoekjes aan populaire steden. Tijd voor relaxen en ontspanning is er weinig tot niet.

Wij zien Europa als een chic en mooi continent, een relaxte plek met veel strand waar mensen visgerechten eten Camila over hoe Amerikanen Europa zien

Het is een trend die sinds 2023 erg populair is onder de jongeren. TikTok en Instagram staan elke zomer weer vol met video's over hoe je te kleden in Europa, welke eettentjes het esthetisch én qua menu het waard zijn en hoe je zoveel mogelijk toeristische attracties op een dag kan bezoeken. Sommige Amerikanen delen zelfs het schema van hun reis, zodat anderen die precies na kunnen doen. Mini vakanties "In Amerika zien wij Europa als een chic en mooi continent, een relaxte plek met veel strand waar mensen visgerechten eten. Een plek met veel verschillende culturen en veel geschiedenis", legt Camila uit over de Amerikaanse obsessie met het 'beloofde land', of ook wel: Europa. "Sommige gebouwen zijn eeuwen oud, soms zelfs ouder dan Amerika zelf. De oudste gebouwen die wij hebben komen uit 1500 of 1600. Maar in Europa kan je echt geschiedenis bekijken. En tuurlijk, we kunnen ook naar een plek als Japan maar het idee dat je binnen een korte tijd zoveel verschillende landen kan bezoeken is erg aantrekkelijk." Elk nieuw bezoekje wordt als een aparte mini vakantie gezien, legt ze uit.

Bron: Eigen foto Camila samen met haar broertje en moeder in Portugal Bron: Eigen foto Pastel da nata, een Portugese snack Bron: Eigen foto Camila en haar moeder in Amsterdam Bron: Eigen foto In Amsterdam probeerde ze ook een verse stroopwafel Bron: Eigen foto Met het gezin bij de F1 in België

15 vakantiedagen in 1 jaar Maar ook het gebrek aan vakantiedagen speelt bij Amerikanen een belangrijke rol voor zo'n korte volgepropte reis naar Europa. Velen hebben er in een jaar maar 15, legt Camila uit. "3 weken krijg je vaak, en als je meer dagen wil moet je daar ook je 'zieke dagen' voor inleveren." Dat zijn de dagen waarop een Amerikaan betaald ziek mag zijn, per jaar krijgen ze er tussen de 5 en 8. "En dan moet je ook maar nog hopen dat ze niet boos worden over dat je er niet bent", gaat ze verder over de Amerikaanse cultuur rondom vakanties en rust. Na zo'n Eurosummer moeten ze het verder dus hebben van nationale feestdagen als ze, naast de weekenden, een dagje willen uitrusten.

5 dagen in Nederland Terug naar Camilia's Eurosummer, met als tweede stop Nederland: "Daar bleven we dan wel weer 5 dagen. In Amsterdam zijn we vooral rondom het museumkwartier geweest. We hebben het Rijksmuseum en Moco Museum bezocht, zijn op een rondvaartboot geweest, en door het centrum en het Vondelpark gelopen." Het is dan voor het eerst dat ze tijdens haar zomervakantie tijd heeft om echt goed om zich heen te kijken. "Je ziet mensen die net klaar zijn met werk, picknicken of fietsen. Ze brengen tijd met elkaar door. Het geeft een vredig en rustig gevoel. Iets wat ik eigenlijk niet zie waar ik woon." 'Jullie mosterd is heerlijk' In het zonnige, en vaak omschreven als relaxte California, zijn de parken niet zoals die in Amsterdam, vertelt Camila. "Ze zijn veel kleiner en niet ingericht als een plek om samen te komen. Daarom vond ik het heel mooi om te zien hoe mensen in Amsterdam dat wel deden."

"Het viel me op dat er in Europa meer een gevoel van gemeenschap is", gaat ze verder. "Ik zag duidelijk de cultuur rondom de barretjes", ze heeft het dan over de Nederlandse gewoonte om urenlang te terrassen. "Het is zo leuk om te zien hoe vrienden na een werkdag urenlang aan tafel zitten met een paar snacks en drankjes." En nu raakt ook zij niet meer uitgepraat over hoe lekker bitterballen, kroketten en frikadellen zijn. "Jullie mosterd is heerlijk." 'Europeanen delen meer' Ook merkt ze tijdens haar vakantie op dat 'Europeanen' meer delen dan waar zij vandaan komt. "Het gaat hier niet alleen om het individu. Iedereen deelt hier een fles wijn en hun eten. Mensen eten hier niet alleen omdat ze moeten eten, maar ook omdat ze samen willen zijn." Volgens Camilia is dat kenmerkend voor Europa. "Eerder ben ik ook in Spanje en Frankrijk geweest, daar zag ik het ook." In Sacramento komt dat alleen voor tijdens het weekend, zegt ze. "Anders zie je dat niet zo snel gebeuren op een doordeweekse dag." Plannen voor een 'Eurowinter' Na nog een dagje Zandvoort, waar ze langs de baan naar trainende Formule-1 coureurs kijken en later relaxen op het strand, pakken Camila en haar familie de koffers weer in om af te reizen naar hun derde en laatste Euro-land: België. Deze keer steken ze de grens over met de auto. "Onderweg zijn we wel nog gestopt in Gouda, om kaas te kopen." "Wat een charmante stad", zegt ze. "Waarschijnlijk ziet het centrum met alle marktjes er in december, zo vlak voor de kerst, prachtig uit." Ze heeft nu bedacht dat ze tijdens een volgende reis, in dit geval dan een Eurowinter, de kerstmarkten wil bezoeken.