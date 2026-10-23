Alles wordt duurder, toch is bezuinigen veel eenvoudiger dan je denkt, volgens deze influencer

Het leven duurder? Je kunt de kosten ook grotendeels zelf in de hand houden, zegt Iris, die daar online tips over deelt. Vooral op boodschappen is flink te besparen. "En je hoeft niet eens in te leveren op je levensstandaard."

Voor Iris Newman, online bekend als @onebrokegirl, begon het besparen al in 2018, toen ze merkte dat ze veel van de dure boodschappen weggooide. "Minder weggooien scheelde mij 125 euro per maand", vertelt ze. 30 supermarkten Hoe meer ze erop ging letten, hoe meer ze ermee ging doen. "En dan merk je dat het eigenlijk steeds lager kan zonder dat je inboet op wat jij fijn vindt." Bezuinigen werd een 'een beetje een sport', zegt ze. Via social media deelt ze die tips met inmiddels meer dan 110 duizend volgers. Bezuinigen is volgens haar simpel. Je hoeft ook helemaal niet naar 30 supermarkten, zegt ze. "Pak één A-merk supermarkt, één budgetsupermarkt en dan ben je eigenlijk al redelijk rond." Een andere tip: de groente- en fruitbox die bijna over de datum is. "Dan haal je voor 3 euro groente en fruit, waar je normaal gesproken 12 of 15 euro voor betaalt."

Lees ook 04:07 Waarom reizen met NS opnieuw duurder wordt

Niet één maar tien of twintig Ook raadt ze aan om de dingen die je vaak koopt en die duur zijn, met aanbiedingen te combineren. "Dat scheelt je gewoon heel veel op je boodschappenrekening."

Als jij je tomatenblokjes goedkoop wil halen en ze zijn toevallig in de aanbieding, zorg er dan voor dat je niet één blikje meeneemt, maar misschien wel tien of twintig Iris Newman

"Dus als jij je tomatenblokjes goedkoop wil halen en ze zijn toevallig in de aanbieding, zorg er dan voor dat je niet één blikje meeneemt, maar misschien wel tien of twintig", geeft ze als voorbeeld. "Als ik zie dat kaas in de aanbieding is voor een prijs die ik wil hebben, dan haal ik een hele hoop kaas en die vries ik in." Energieleverancier Dat zijn bespaartips die welkom zijn in een tijd waarin treinkaartjes en zorgpremies duurder worden. Want je kunt naar de overheid wijzen. "Maar er is één persoon die over jouw portemonnee gaat, en dat ben je zelf", vindt Iris. "Je kan beter nu iets aanpakken om het voor jezelf beter te maken, want dan gaat het gewoon ook veel sneller." Zo is het nu niet het moment om over te stappen naar een nieuwe energieleverancier. "We staan vlak voor de winter, dat is gewoon niet handig om te doen. Maar je kan er natuurlijk wel wat efficiënter mee omgaan", vertelt ze. "Ik probeer ook alleen de plekken te verwarmen waar ik daadwerkelijk ben."

Honderden euro's besparen Verwarm niet je hele huis met gas, adviseert ze. "Ga eerder bijvoorbeeld een klein elektrisch kacheltje neerzetten in de kamer waar je daadwerkelijk bent om de stookkosten te besparen." Ook kan je volgens haar een trui aantrekken en een paar dekens op de bank leggen. "En je hebt gewoon een heel gezellig huisje." "Wij zijn zelf van 20 graden naar 17 graden gegaan, dat scheelt echt honderden euro's per jaar." Dus het is eigenlijk een heel simpel iets om te doen. Ook op zorgkosten kun je besparen. "Als jij relatief gezond bent, zijn daar zeker opties voor", vertelt ze. Bezuinigen op zorg "Een van de dingen die ik zelf bijvoorbeeld altijd doe, is het verhogen van mijn eigen risico." Dat is zeker niet voor iedereen geschikt, zegt ze. "Maar voor mij wel." De meeste mensen maken hun eigen risico namelijk helemaal niet op. "Het is pas op het moment dat je het ziekenhuis inloopt of heel veel bloed moet laten prikken dat dat opgaat."

Wie gewoon gezond is, gaat vaak alleen naar de huisarts of een fysiotherapeut. "Kijk gewoon eens in het portaal van jouw zorgverzekeraar of je het wel opmaakt", tipt ze. "Want dat scheelt ook honderden euro's per jaar als je dat eraf zou halen." Kijk daarnaast kritisch naar de verzekeraar. "Het enige verschil dat je erin gaat zien, is bij welk ziekenhuis je terecht mag."