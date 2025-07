Alle vaste lasten op dezelfde dag betalen en wat je nog meer kan doen om inzicht te krijgen in je uitgaven

Anna Custers is lector Armoede Interventies aan Hogeschool van Amsterdam en vindt het voorstel van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) om één vaste 'incassodag' in te stellen een goed idee. "Hoe je alles betaalt kan een enorme legpuzzel zijn."

Vast uitgavenpatroon

"Mensen hebben vaak wel een gevoel van 'ik moet de huur nog betalen' of 'de energierekening of zorgverzekering komt er nog aan', dus men weet wel dat ze moeten betalen", begint Custers "Maar het is niet dat iedereen heel precies bezig is met hoe hoog dat bedrag dan is of wat je dan precies overhoudt."

Vaak gaan mensen op hun gevoel af als het gaat om betalingen, legt de lector uit "Mensen hebben een bepaald uitgavenpatroon, van: 'Als ik er zo mee omga, dan kom ik gemiddeld gezien het einde van de maand wel rond.'"

Schuiven met potjes

Maar ze weet ook dat mensen op die manier in de problemen kunnen komen of stress kunnen voelen. "Het is toch wel een hele stapeling aan afschrijvingen die dan na elkaar plaatsvinden waar je telkens ook weer voldoende geld voor op je rekening moet hebben. En als je budget gewoon net de krap is, kun je bijvoorbeeld soms moeilijk inschatten of je deze maand extra uitgaven kunt doen."

Het kan dan best een legpuzzel zijn voor mensen, weet Custers. Mensen hebben volgens haar veel manieren om daarmee om te gaan. "Ze schuiven ook vaak met potjes van en terug naar spaarrekeningen, lenen misschien geld van familie als er een keer een grotere uitgave is of vragen misschien een keer eerder vakantiegeld aan. En misschien rekenen ze nog met teruggave van de energierekening."