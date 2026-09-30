Algemene Financiële Beschouwingen 'wordt nog een gevecht', ziet politiek commentator Joost Vullings

In Den Haag zijn de Algemene Financiële Beschouwingen begonnen. 2 dagen lang wordt er in de Tweede Kamer met de minister van Financiën gedebatteerd over de begroting. Politiek commentator Joost Vullings volgt de ontwikkelingen op de voet.
De dag begon met een opvallende overwinning voor de linkse partijen en de vakbonden: de Miljoenennota is flink aangepast. Er zal niet langer 6 miljard euro worden bespaard op onze sociale zekerheid. "Deze stap was inderdaad nodig om weer iedereen aan tafel te krijgen", zegt de politiek commentator. Maar het heeft ook grote gevolgen voor de VVD, weet hij.