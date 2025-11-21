AI steeds vaker gebruikt om verzekeringsfraude te plegen, maar ook om valse claims op te sporen
Steeds meer verzekeraars krijgen te maken met fraude door gebruik van kunstmatige intelligentie. Denk aan door AI gegenereerde spraakberichten zogenaamd van een directielid of vervalste foto's van schade aan een auto.
Het Verbond van Verzekeraars kwam vandaag naar buiten met de cijfers van fraudegevallen. Vorig jaar werden er 9.070 ontdekt. Dat komt neer op zo'n 25 keer per dag. Het zijn er zo'n 1.000 meer dan in 2023. Door de ontdekking van de fraude, zou er in totaal 95,6 miljoen euro zijn bespaard.