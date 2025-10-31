AI helpt veel huisartsen, maar niet om tijd te besparen: 'Moet alle berichten nog steeds lezen en beantwoorden'

Huisartsenpraktijk De Hogewoerd heeft geen assistenten meer in dienst dankzij het gebruik van verschillende AI-toepassingen. Hierdoor vergroten ze het werkgeluk, maar besparen ze niet veel tijd. Iets waar de politiek wél vanuit gaat.

Uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in samenwerking met EenVandaag, onder 1.202 huisartsen, blijkt dat ruim driekwart (77,5 procent) zegt dat AI de werkdruk niet verlaagt of slechts iets verlaagt. Dit komt voornamelijk doordat er weinig tijdwinst wordt geboekt bij het gebruik van AI, er is namelijk altijd menselijke controle nodig. Geen tijdswinst, wel meer rust Dat beeld herkent huisart Marie Annet Vollebregt in haar eigen praktijk De Hogewoerd. Ze gebruikt een spraakherkenningstool die ervoor zorgt dat ze niet meer hoeft te typen tijdens consulten met patiënten. De AI-tool vat automatisch het gesprek samen. "Ik hoef tijdens het consult niet meer te typen en dat geeft veel meer rust in het contact met de patiënt. Je kan je dan echt helemaal op de patiënt focussen", vertelt de huisarts.

Digitale triage De praktijk maakt ook gebruik van digitale triage, dat wil zeggen: selecteren welke klachten spoed hebben, welke niet en of je wel of niet de dokter kan zien. Voorheen deed de huisartsassistent dat telefonisch. Nu is telefonisch contact alleen nog maar mogelijk in geval van nood. Patiënten voeren in een app hun klachten in, waarna de app een paar relevante vragen stelt. Vervolgens krijgen ze te horen dat er binnen 3 uur een antwoord zal komen. De app vat de klachten samen voor de artsen, die daarna kunnen bepalen wat de volgende stap is. En zo kan de praktijk zonder assistenten functioneren. Positieve reacties van patiënten Sommige patiënten moesten wennen aan de digitale aanpak, vertelt de huisarts. "We merken aan patiënten dat ze in het begin een beetje huiverig zijn, omdat men dan al snel denkt dat wij digitale dokters zijn." Door patiënten goed te informeren, heeft de praktijk dat beeld weten te corrigeren. "Wij doen gewoon reguliere spreekuren, leveren gewoon normale huisartsenzorg en wij proberen juist op deze manier dichter bij de patiënt te staan." Inmiddels zijn de reacties overwegend positief. "We merken eigenlijk als mensen het eenmaal geïnstalleerd hebben en ermee aan de gang zijn, dat ze er heel enthousiast over zijn."

Geen tijdwinst Maar de AI-tools leveren de praktijk geen tijdwinst op. "Uiteindelijk moeten we alle berichten die komen in de app ook gewoon lezen en beantwoorden," vertelt Vollebregt. Ze denkt dan ook niet, in tegenstelling tot de politiek, dat AI dé oplossing is voor de werkdruk en tekorten in de zorg. "Ik denk niet dat dit de oplossing is voor alle problematiek waar we tegenaan lopen en dat dit de grote bezuiniging op gaat leveren", zegt de huisarts. Toch benoemen veel partijen in hun programma's dit als reden om te investeren in AI of digitale applicaties voor de zorg. Politiek wil meer AI Zo zegt de PVV in hun partijprogramma het volgende: "Met slimme inzet van kunstmatige intelligentie verlagen we de administratiedruk." En de VVD: "Digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie zullen de komende decennia welzijn en gezondheid op veel vlakken verbeteren en de administratieve bureaucratie verminderen, arbeidsuren besparen en de kwaliteit van de zorg verbeteren."

Meer aandacht voor patiënt Hoewel de AI-toepassingen dus geen tijdwinst opleveren, hebben ze wel het werk in de praktijk veranderd en verbeterd. In de enquete geven huisartsen aan dat de kwaliteit van de zorg beter is geworden nu AI de gespreksverslagen maakt en de arts alle aandacht bij de patiënt kan houden. Ongelijkheid Toch kan het gebruik van AI-toepassingen in een huisartsenpraktijk ook risico meebrengen, dat vertelt intensivist Michel van Genderen van het ErasmusMC. Hij onderzoekt hoe AI op een ethisch verantwoorde manier ontwikkeld en toegepast kan worden. In het door hem opgerichte AI EthiekLab ontwikkelt hij richtlijnen voor veilige en ethische AI in de zorg. "Als een dataset bijvoorbeeld heel veel mannen bevat en heel weinig vrouwen, dan is het maar de vraag of dat model het even goed doet voor vrouwen als voor mannen."