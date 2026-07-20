Afsluiting Merwedebrug geen verrassing, maar wel duidelijk signaal: 'Kunnen niet zo doorgaan'

Sinds zaterdag is de Merwedebrug bij Gorinchem dicht voor vrachtverkeer. Het staal van de brug is op meerdere plekken niet sterk genoeg en volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te verzekeren. Een probleem dat al jaren verwacht werd.

"Ik was niet verbaasd", zegt voorzitter Arno Visser van branchevereniging Bouwend Nederland. "Bij mij was het niet de vraag of er een brug op een gegeven moment beperkingen kreeg, maar welke het zou zijn." Zaterdag was geen verrassing Want de discussie rondom de bruggen en andere infrastructuur in Nederland is alles behalve nieuw. "We zitten al 15 tot 20 jaar in deze discussie. En je weet met alles wat je uitstelt, daar wordt het niet beter maar alleen maar slechter van", vertelt Visser. "Dus op een gegeven moment krijg je dit soort maatregelen die nodig zijn." Daarom is het volgens hem ook geen verrassing dat dit besluit op zaterdag kwam. "Wanneer ze weten dat er iets moet gebeuren, komt er een heleboel in werking om die maatregel te nemen. Dan is zaterdag nog een relatief rustige dag, zodat iedereen zich kan voorbereiden op maandag."

80 miljard euro Het oplossen van de problemen bij niet alleen de Merwedebrug, maar ook wegen, het spoor en de waterinfrastructuur, gaat meer dan 80 miljard euro kosten. Dat vertelde minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in maart. Dat geld hebben we niet en volgens Visser komt dat omdat we te laat zijn. "De eerste waarschuwingen van een minister waren er al in 2003", vertelt hij. "Dus 23 jaar later is er de opeenvolgende minister die zegt dat hij niet genoeg geld heeft. We moeten ons realiseren dat we zo niet door kunnen gaan en dat we dat budget wel beschikbaar moeten stellen voor Rijkswaterstaat, voor de provincies en voor de gemeenten." 'Niks doen kost geld' Want als we het niet oplossen, worden de problemen volgens hem alleen maar erger. "We gaan met z'n allen minder geld verdienen. Die transporteur die moet omrijden, heeft extra kosten. Dat kost ook geld. Dus niks doen, kost ook geld."

Niks doen, kost ook geld. Arno Visser van branchevereniging Bouwend Nederland

"We moeten in Nederland met z'n allen geld verdienen om uitkeringen te betalen, om het onderwijs te betalen, om defensie te betalen." En om dat geld te verdienen, moet je naar je werk kunnen en hebben we volgens Visser een goede infrastructuur voor nodig.

Goed teken Het is niet allemaal kommer en kwel op het Nederlands wegennet, geeft de voorzitter van Bouwend Nederland toe. "We hebben een heel goed wegennet en we hebben ook hele goede inspecties. Het feit dát we deze maatregelen nemen, bewijst dat er een inspectie bovenop zit die het controleert en dat is een goed teken." "Maar wat wij als Nederlanders ons allemaal moeten realiseren is dat we zo niet door kunnen gaan", gaat hij verder. "Want de tientallen miljarden die we nu al achterlopen, dat worden er alleen maar meer. Dus we moeten met z'n allen naar oplossingen kijken die beginnen met euro's en daarna met goede organisatie." Planning En juist die organisatie is volgens Visser waar de prioriteit moet liggen. "Je moet een goede planning hebben. Het gaat om Rijkswaterstaat, het gaat om provincies, het gaat om gemeenten."