Afgekeurde oud-militairen willen net als politieagenten belastingvrije schadevergoeding: 'Onrechtvaardig'

Terugkomen met een litteken

Een van de veteranen die nu de juridisch strijd tegen de Belastingdienst aangaat, is in het verleden vaak als officier uitgezonden naar het buitenland. Daar is hij fysiek en geestelijk zwaar beschadigd geraakt. Hij wil anoniem blijven, omdat hij vermoedt dat zijn voormalige werkgever Defensie het hem niet in dank afneemt dat hij deze rechtszaak begint.

"Waar ik gewoon verbaasd over ben, is hoe sterk we als veteranen tegengewerkt worden", vertelt hij. "Ik ben er compleet verbaasd over. Je gaat Defensie niet in om de schadevergoeding. Integendeel, je gaat om carrière te maken of je land te dienen en dan uit te voeren waarvoor je goed getraind bent, om je best te kunnen doen. Sommigen hebben pech, zoals ik. Die komen terug met een litteken."

'Strijden tegen wat onrechtvaardig is'

Na lang wikken en wegen heeft hij besloten de Staat te dagvaarden om de schadevergoeding voortaan belastingvrij te kunnen ontvangen. Ook al is zo'n rechtszaak voor hem en zijn gezin heel belastend. Het smartengeld heeft hij nodig om een zo normaal mogelijk gezinsleven te kunnen leiden.

"Hetgeen wat ik hier doe, is eigenlijk ook wat waardig is voor een militair, namelijk: strijden tegen wat onrechtvaardig is. Zo zit het moreel van militairen in elkaar. Want dat is wat deze regeling is, onrechtvaardig."

'Politiek laat me vallen'

Omdat militairen vaak al op jonge leeftijd worden uitgezonden, en daardoor levenslang invalide kunnen raken, gaat het vaak om forse schadevergoedingen. Daarom is ervoor gekozen om het maandelijks uit te keren, in plaats van in één keer. Maar omdat het maandelijks wordt uitgekeerd, ziet de Belastingdienst dat als inkomen en heft er belasting over. Dat terwijl vergelijkbare - eenmalige - uitkeringen voor politie- en brandweermensen wél belastingvrij zijn.

"Daardoor ben ik eigenlijk nog steeds in een proces", vertelt de oud-officier. "Ik heb niks kunnen afsluiten, een schadeloosstelling is in principe bedoeld om de boel af te ronden zodat je kan beginnen met een ander leven. Maar ik zit nog steeds midden in het hele verhaal. Ik ben uitgezonden door de politiek en beschadigd teruggekomen. En nu is het opnieuw de politiek die me laat vallen."

Angst voor Defensie

Zijn advocaat Frank Herreveld vindt dat het 'nergens op slaat' dat de Belastingdienst de maandelijkse uitkering van smartengeld als inkomen ziet en daarom belasting heft. "Het fiscale onderscheid tussen periodieke en niet-periodieke uitkering van smartengeld is nergens op gebaseerd."

De advocaat staat ook verschillende andere dienstslachtoffers bij in de rechtszaken tegen de Staat. Veel veteranen deinzen daar voor terug, zegt hij, uit angst voor Defensie. Ze zijn ernstig beschadigd en wantrouwen de overheid of de vakbonden. Hij verwacht dat hij de rechtszaken tot aan de Hoge Raad zal moeten voeren, met de jarenlange onzekerheid voor betrokkenen tot gevolg.