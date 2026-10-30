Advocaat drugsverdachte Jan G. uit Overasselt stopt verdediging na ernstige bedreiging

De advocaat in kwestie was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar, maar bevestigt tegenover Het Parool wel dat hij de verdediging heeft neergelegd. Ook de Amsterdamse deken, die toezicht houdt op het werk van advocaten in de hoofdstad, wil er niet op ingaan, zo laat een woordvoerder weten. "Het staat dekens niet vrij om commentaar te geven op zaken die (mogelijk) spelen rondom individuele advocaten."

Conflict in de onderwereld

Waar de huidige dreiging aan het adres van de advocaat van Jan G. precies vandaan komt is niet duidelijk, zegt justitieverslaggever Bram de Waal. "De politie doet daar op dit moment ongetwijfeld onderzoek naar. Het is een ernstige zaak."

De dreigementen zijn vermoedelijk niet los te zien van het conflict in de onderwereld dat met drugsverdachte Jan G. is ontstaan, zegt De Waal: "Drugscriminelen stuurden eerder al tientallen zwaarbewapende mannen naar zijn huis. En na het versturen van een dreigvideo wordt nu blijkbaar ook zijn advocaat bedreigd."