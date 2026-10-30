Advocaat drugsverdachte Jan G. uit Overasselt stopt verdediging na ernstige bedreiging
Drugsverdachte Jan G., doelwit van het geweld in Overasselt, moet op zoek naar een nieuwe raadsman. Zijn advocaat werd zo ernstig bedreigd, dat hij is gestopt met de verdediging van Jan G.. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan EenVandaag.
De advocaat in kwestie was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar, maar bevestigt tegenover Het Parool wel dat hij de verdediging heeft neergelegd. Ook de Amsterdamse deken, die toezicht houdt op het werk van advocaten in de hoofdstad, wil er niet op ingaan, zo laat een woordvoerder weten. "Het staat dekens niet vrij om commentaar te geven op zaken die (mogelijk) spelen rondom individuele advocaten."
Conflict in de onderwereld
Waar de huidige dreiging aan het adres van de advocaat van Jan G. precies vandaan komt is niet duidelijk, zegt justitieverslaggever Bram de Waal. "De politie doet daar op dit moment ongetwijfeld onderzoek naar. Het is een ernstige zaak."
De dreigementen zijn vermoedelijk niet los te zien van het conflict in de onderwereld dat met drugsverdachte Jan G. is ontstaan, zegt De Waal: "Drugscriminelen stuurden eerder al tientallen zwaarbewapende mannen naar zijn huis. En na het versturen van een dreigvideo wordt nu blijkbaar ook zijn advocaat bedreigd."
Geweldsexplosie
Op 1 september kwam het tot een geweldsexplosie in het Gelderse dorpje Overasselt. Tientallen mannen liepen 's nachts met zware, automatische wapens door de straten.
Bij de woning van Jan G. werd geschoten op de beveiliger die het huis bewaakte. De 51-jarige man werd in zijn auto vermoord. Ook twee agenten werden neergeschoten, een van hen raakte levensbedreigend gewond.
Dreigvideo
In diezelfde week deed de politie onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G.. In de video zegt een gemaskerde man in het Engels en met een Spaans accent dat de 28-jarige G. een partij cocaïne heeft gestolen.
Volgens de man in de video heeft Jan G. 12 uur om de drugs terug te geven. "Daarna willen we onze goederen niet meer terug, maar we beloven je dat we iedereen van wie je houdt zullen vermoorden."
4.000 kilo coke
2 weken geleden werd de 28-jarige Jan G. aan Nederland overgeleverd door Duitsland. Hij werd daar half september gearresteerd op verzoek van de politie. G. zou hebben geprobeerd om bijna 4.000 kilogram cocaïne in te voeren, zegt het OM over zijn verdenking. Hij verblijft in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in het Noord-Brabantse Vught.
Die lading werd begin vorige maand in containers in het Franse Duinkerke gevonden. Voor hetzelfde feit werd op 4 september een andere verdachte aangehouden in Dordrecht.
Advocaten vaker te maken met agressie
Van alle advocaten heeft 44 procent in 2025 ten minste één vorm van agressie meegemaakt. Zo bleek eerder deze maand uit nieuw onderzoek in handen van EenVandaag. "Dit gedrag is onacceptabel", zei voorzitter Frédérique ten Berge van het Landelijk Dekenberaad toen. "Het kan gaan om dreigmails, kogels door de ramen of advocaten die thuis worden opgezocht door een boze cliënt", licht justitieverslaggever De Waal toe.
Uit een groot tweejaarlijks onderzoek van Ipsos I&O, in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), blijkt dat een derde van de advocaten overweegt om na een ernstig incident het werk voor goed neer te leggen. Het gaat dan om incidenten waarbij agressie, bedreiging en intimidatie aan bod komen.