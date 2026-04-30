De drinkwatervoorziening in Nederland staat onder grote druk. Er is een nationale strategie nodig waarbij het Rijk de regie pakt. Als dat niet gebeurt, dreigen er tekorten, blijkt uit een nieuw advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

Adviesraad waarschuwt voor tekort aan drinkwater en wil landelijke aanpak: 'Water is, net als we nu met stroom merken, niet onbeperkt'

Hoewel de drinkwatervoorziening voor de korte termijn nog redelijk op orde is, trekt de raad aan de bel voor de toekomst. Door een combinatie van klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende vervuiling van het zoetwater is de grens bereikt, stelt voorzitter Jan Jacob van Dijk. "In Utrecht is de problematiek nu al merkbaar; daar kan drinkwaterbedrijf Vitens de levering aan nieuwe woningbouwprojecten niet meer garanderen." Geen tijd te verliezen Volgens de Rli-voorzitter is het probleem de afgelopen jaren groter geworden. Hij benadrukt dat ingrepen in de waterinfrastructuur decennia duren en we daarom niet kunnen wachten tot de problemen onbeheersbaar zijn. "Hoe dichter we bij 2100 komen, hoe minder tijd we hebben om het tij te keren", waarschuwt Van Dijk. De tijd van vrijblijvend overleg is, wat hem betreft, voorbij. "Elk jaar dat we nu laten passeren zonder harde keuzes, is doodzonde."

Lees ook Niet bacteriën maar vooral tekort aan drinkwater wordt probleem in de toekomst: zo zit dat

Einde aan vrijblijvendheid Op dit moment is de verantwoordelijkheid voor ons drinkwater verspreid over verschillende regio's, provincies en instanties. Die versnippering belemmert volgens de raad een effectieve aanpak. "Wij pleiten daarom voor één nationale strategie waarbij de minister de macht krijgt om besluiten simpelweg af te dwingen als partijen er onderling niet uitkomen", adviseert hij minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nederland Vincent Karremans. Volgens Van Dijk moet het besef indalen dat de periode van onbeperkte luxe voorbij is. "Het is nu te vrijblijvend. De minister moet de regie pakken en niet alleen naar de komende paar jaar kijken, maar naar de komende decennia. Bij elektriciteit hebben we op de harde manier geleerd dat het net vol kan raken en stroom niet onbeperkt is, bij water moet dat besef nu ook indalen voordat het echt misgaat."

Adviesraad waarschuwt voor tekort aan drinkwater en wil landelijke aanpak

Strijd om de ruimte Een groot obstakel voor de watervoorziening is het gebrek aan fysieke ruimte. In een overvol Nederland strijden woningbouw, Defensie en landbouw om dezelfde meters. De raad adviseert de minister om nu al plekken voor reservebronnen aan te wijzen en deze juridisch te beschermen tegen andere claims. Gebeurt dat niet, dan zijn die locaties volgens de Rli straks voorgoed vergeven. "Als we nu niet expliciet ruimte reserveren voor onze watervoorziening en reservebronnen, dan is er straks simpelweg niets meer geregeld", aldus de voorzitter.