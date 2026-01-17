Niet bacteriën maar vooral tekort aan drinkwater wordt probleem in de toekomst: zo zit dat

Dat de bacterie nu drie keer in een korte tijd in drinkwater is gevonden, is vooral toeval. Het kookadvies betekent dat we juist heel hoge standaarden hebben, volgens onderzoeker waterbehandeling Roberta Hofman bij wateronderzoeksinstituut KWR.

De plekken waar we ons water vandaan halen, raken wel steeds meer vervuild, waardoor het steeds moeilijker wordt om te zuiveren. Daarom sloegen waterbedrijven en waterschappen afgelopen donderdag alarm. Ze gaven een 'Watermanifest' aan de formerende partijen, waarin staat welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit en -kwantiteit op peil te houden.