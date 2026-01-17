Niet bacteriën maar vooral tekort aan drinkwater wordt probleem in de toekomst: zo zit dat
In Amersfoort is al bij 2 weken een kookadvies want het water is verontreinigd. Vorig jaar gebeurde dit ook al in Utrecht. Toch is dit niet het grootste probleem rondom ons water. Volgens het RIVM hebben we in 2030 namelijk niet genoeg drinkwater meer.
Dat de bacterie nu drie keer in een korte tijd in drinkwater is gevonden, is vooral toeval. Het kookadvies betekent dat we juist heel hoge standaarden hebben, volgens onderzoeker waterbehandeling Roberta Hofman bij wateronderzoeksinstituut KWR.
De plekken waar we ons water vandaan halen, raken wel steeds meer vervuild, waardoor het steeds moeilijker wordt om te zuiveren. Daarom sloegen waterbedrijven en waterschappen afgelopen donderdag alarm. Ze gaven een 'Watermanifest' aan de formerende partijen, waarin staat welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit en -kwantiteit op peil te houden.