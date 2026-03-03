Mobiele netwerken hacken, beveiliging bestuderen en op het juiste moment toeslaan: inlichtingendiensten - zoals de Israëlische Mossad en Amerikaanse CIA - doen van alles om dichtbij hun doelwit te komen. Zo ook bij het doden van ayatollah Ali Khamenei.

Aanval op ayatollah Ali Khamenei met precisie voorbereid: zo gaan inlichtingendiensten CIA en Mossad te werk

De aanval de Iraanse geestelijk leider was al maanden in voorbereiding. Wat is de werkwijze van deze diensten? En wat maakt hen zo trefzeker? Precisieaanval Met behulp van geavanceerde data-analyse en menselijke bronnen werd bevestigd dat Khamenei op zaterdagochtend een bijeenkomst hield met andere hoge functionarissen. Toen duidelijk werd dat de volledige top aanwezig zou zijn, werd de operatie daarop aangepast. De VS ondersteunden de operatie door Iraanse luchtverdediging via cyberaanvallen te verstoren. Israëlische gevechtsvliegtuigen voerden vervolgens een precisieaanval uit op zijn complex. Op die manier werd de ayatollah, samen met een boel andere militaire leiders, uiteindelijk gedood.

Lees ook Doe mee Waarom nu de aanval van Israël en de VS op Iran terwijl nog onderhandeld werd? En andere vragen over de situatie beantwoord

Gefocust op één vijand Hoe ze precies te werk gaan, weet oud-AIVD'er en oprichter particulier inlichtingenbureau Birdwatcher Group Tim Bosch. Om zo diep in de systemen van Iran te komen, en soortgelijk in bijvoorbeeld systemen van de militante Palestijnse organisatie Hamas, is er bij de diensten veel tijd en focus nodig, weet hij. "Voor de Israeliërs is het makkelijker dan voor de Amerikanen. De diensten in Israël zijn vooral met één vijand bezig en dat is Iran."

De diensten in Israël zijn vooral met één vijand bezig en dat is Iran. oud-AIVD'er Tim Bosch

Andere landen zijn voor de Mossad, de geheime dienst van Israël, ondergeschikt, "en de Palestijnen zien ze als een binnenlands probleem." Tegelijkertijd hebben de Amerikanen veel meer verschillende vijanden, weet Bosch. "Die schaken op veel meer borden." Operatie duurt jaren De Mossad is volgens Bosch echt gefocust op het voortbestaan van de staat Israël. "Daarom zijn ze heel erg gretig en scherp." En dat is vooral terug te zien in hun ontwikkelingen op technologisch gebied. "De Israëli hebben al heel vroeg gezien dat ze leider moeten zijn in het cyber- en technologische domein. Dat is ze gelukt en maakt ze extra sterk." Ondanks die focus, de ontwikkelingen en de steun van de Amerikaanse inlichtingendiensten kost een operatie zoals deze, waarin ayatollah Ali Khamenei is gedood, jaren, weet Bosch. "Het gaat om het verzamelen van allerlei verschillende vormen van datapunten."

Inlichtingendiensten CIA en Mossad diep verweven in systemen van hun vijand Iran

Menselijke informatie belangrijk Hebben de inlichtingsdiensten uiteindelijk al die data verzameld, dan worden ze aan elkaar verbonden. "En ontstaat er een beeld waar je wat aan hebt en waar je op kan acteren." Bosch legt uit dat er twee verschillende soorten data zijn: technische en menselijke informatie. En het een, kan niet zonder het ander.