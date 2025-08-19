Aantal meldingen van rattenoverlast neemt toe: hoe krijgen we ze weer weg? 'Als hij eenmaal binnen is, komt hij nog een keer'
Waar mensen wonen, wonen vaak ook ratten. En dat gebeurt steeds vaker. Het aantal meldingen neemt toe, blijkt uit de Rattenmonitor van het RIVM. Rattenbestrijders en bewoners hebben hun handen eraan vol, zoals in Haarlem en Amsterdam.
Het RIVM wil nog geen conclusies trekken over hoe de toename is ontstaan. De landelijke monitor is opgezet in 2020 om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ratten in Nederland. Dit gebeurde nadat rodenticiden, ook wel rattengif, werd verboden. Vanaf 2023 is de monitor verder uitgebreid om de dekking te verbeteren.