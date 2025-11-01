Aantal hormooncoaches verdubbeld, maar kunnen ze vrouwen ook echt helpen? 'Goede diagnose is belangrijk'

Uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel blijkt dat er begin dit jaar 216 bedrijven waren die zich bezighouden met coaching of advies op het gebied van hormonen. 4 jaar eerder waren dat er nog 98.

In een 'rollercoaster'

Ook Simone van Poppel uit Nijmegen heeft zich, naast haar baan als docent, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als hormooncoach. "Ik was ook zelf een vrouw die veel last had van mijn hormonen", vertelt ze over die carrièrestap.

3 jaar gelden begon wat zij een 'rollercoaster' noemt. Haar kinderen merkten het ook aan haar: "Ze zeiden met regelmaat tegen me: 'Jij bent echt een boze moeder.' Dat deed echt pijn."

'Een burn-out?'

Wat er precies met haar aan de hand was, wist Simone niet. Ook op werk ging het toen 'niet echt lekker', vertelt ze. "Op een gegeven moment dacht ik: ik heb een burn-out."

Ze ging op onderzoek uit en kwam uit bij iets anders. "Ik kwam erachter dat mijn hormonen gewoon voor chaos zorgden. En toen ben ik me daar helemaal in gaan verdiepen."