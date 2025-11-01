Aantal hormooncoaches verdubbeld, maar kunnen ze vrouwen ook echt helpen? 'Goede diagnose is belangrijk'
Als vrouw kun je je goed ellendig voelen van alle hormonen in je lijf. Wie klachten heeft, komt op internet al snel bij hormooncoaches uit. Die zijn dan ook populair: het aantal is in 4 jaar tijd verdubbeld. "Helpen bij zoektocht naar hormonale balans."
Uit cijfers die EenVandaag heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel blijkt dat er begin dit jaar 216 bedrijven waren die zich bezighouden met coaching of advies op het gebied van hormonen. 4 jaar eerder waren dat er nog 98.
In een 'rollercoaster'
Ook Simone van Poppel uit Nijmegen heeft zich, naast haar baan als docent, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als hormooncoach. "Ik was ook zelf een vrouw die veel last had van mijn hormonen", vertelt ze over die carrièrestap.
3 jaar gelden begon wat zij een 'rollercoaster' noemt. Haar kinderen merkten het ook aan haar: "Ze zeiden met regelmaat tegen me: 'Jij bent echt een boze moeder.' Dat deed echt pijn."
'Een burn-out?'
Wat er precies met haar aan de hand was, wist Simone niet. Ook op werk ging het toen 'niet echt lekker', vertelt ze. "Op een gegeven moment dacht ik: ik heb een burn-out."
Ze ging op onderzoek uit en kwam uit bij iets anders. "Ik kwam erachter dat mijn hormonen gewoon voor chaos zorgden. En toen ben ik me daar helemaal in gaan verdiepen."
Bewustwording
Simone volgde een opleiding en haar kennis wil ze nu graag doorgeven aan andere vrouwen. "Als iemand mij toen had verteld dat het mijn hormonen waren, dan had me dat heel wat zoeken bespaard gebleven. Door hierover te praten wil ik ook bewustwording creëren."
Inmiddels heeft ze een eigen bedrijf. "Een hormooncoach is een coach die vrouwen helpt in hun zoektocht naar hormonale balans." Daarbij wordt gekeken wat iemand kan veranderen in bijvoorbeeld voeding, beweging, stressbeheersing of slaap, legt ze uit.
Meer aandacht
Niet alleen het aantal hormooncoaches is de afgelopen jaren toegenomen: sowieso er meer aandacht voor hormonen in het algemeen. Dat ziet ook Manon Kerkhof. Zij is gynaecoloog bij vrouwencentrum Curilion.
"Ik zie gebeuren dat vrouwspecifieke aandoeningen ongelooflijk in de aandacht staan", vertelt ze. "Dat is ontzettend fijn en ik denk dat het goed is dat het aandacht krijgt."
'In stilte geleden'
Dat er nu meer aandacht voor is, betekent volgens de arts niet dat de problemen er eerder niet waren. "Ik denk dat heel veel vrouwen in stilte hebben geleden. De aandacht en erkenning nu is denk ik essentieel. Heel vaak is er onvoldoende geluisterd naar vrouwen."
Tegelijkertijd ziet Kerkhof op haar spreekuur steeds meer patiënten die zich melden met klachten en bij binnenkomst al aangeven dat het de hormonen zijn. "Ze willen daar dan een behandeling voor en aan de hormonen."
Niet altijd de oorzaak
Maar die redering is te kort door de bocht, benadrukt de gynaecoloog. "Wat wij doen is één stap terug: welke klachten heb je dan? We doen de diagnostiek en kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is."
"Is het inderdaad iets is wat met hormonen te maken heeft, dan kunnen we gaan behandelen", legt Kerkhof uit. "Maar om direct al te zeggen dat alle klachten veroorzaakt worden door hormonen, daar moeten we echt zorgvuldig in blijven."
Goede diagnose stellen
Een goede diagnose is het allerbelangrijkste, maakt de arts duidelijk. En die wordt misschien niet altijd overal gegeven. "Laat je huisarts daarom meedenken en dingen uitsluiten en kijk dan waar de hulp het beste gekregen kan worden."
Dat kan wat haar betreft ook bij een hormooncoach zijn. "Maar wel op basis van juiste informatie, juiste diagnoses en op basis van zoveel mogelijk wetenschappelijke feiten. Zodat we de patiënt goed helpen."
Blijvende verandering
Simone begeleidt inmiddels meerdere vrouwen en organiseert regelmatig 'hormoon talks'. "Dat zijn avonden waarbij ik heel erg informeel en in een gezellige setting met vrouwen praat over hormonen." Het idee is dat deelnemers 'ook echt met elkaar het gesprek aan gaan, vanuit herkenning'.
De hormooncoach merkt ook dat er steeds meer collega's bijkomen en dat juicht ze toe. "Er zijn nog steeds heel veel vrouwen die eigenlijk geen idee hebben wat er in hun lijf gebeurt, dus ik ben blij met al die aandacht. Ik hoop dan ook dat het een trend is die gaat zorgen voor een blijvende verandering."