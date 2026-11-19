In 2025 kregen zo'n 500 mensen te horen dat zij hiv, het virus dat de ziekte aids kan veroorzaken, bij zich dragen. Opvallend is dat deze nieuwe besmettingen vooral steeg onder mensen die in of na 1990 zijn geboren. "En dan ook met name bij jonge mannen", vertelt Marc van der Valk. Hij werkt als internist-infectioloog op de afdeling Infectieziekten van Amsterdam UMC en is daar hoofd van de hiv-polikliniek.

Meer aandacht voor PrEP

"Ik denk dat dat komt omdat de kennis over hiv-preventie echt minder aan het worden is", zegt Van der Valk over de toename. "Niet alleen in die groep, maar ook bij dokters en zorgprofessionals. Voor preventie hebben we naast condooms, die natuurlijk heel goed werken, namelijk ook de PrEP-pil."

Volgens de internist-infectioloog gebruikte een groot deel van de mensen die hiv kregen geen PrEP omdat ze niet de juiste informatie over het medicijn hadden. "Die zeggen: 'Ja ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik toegang kon krijgen tot die zorg'. We zien dus dat er echt kansen liggen om dat te optimaliseren."