'550 miljoen, graag binnen 3 maanden voldoen': zo betalen bedrijven miljoenenboetes aan EU

Temu: 200 miljoen euro. Google: 460 miljoen euro. AliExpress: 550 miljoen euro. Grote techbedrijven vliegen de miljoenenboetes van de Europese Commissie om de oren. Het gaat om duizelingwekkende bedragen, hoe betalen ze die? "Je krijgt eerst een brief."

De Chinese webshop AliExpress kreeg vorige maand een boete van 550 miljoen euro opgelegd. Het is de hoogste boete die de Europese Commissie ooit heeft opgelegd voor het overtreden van de Europese digitale regels (DSA). Ondanks het torenhoge bedrag gaat de betaling ervan verrassend simpel. 'Boete is lang proces' Zo'n boete komt niet uit de lucht vallen voor een bedrijf, benadrukt Cecilia Thorfinn. Zij is het hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. AliExpress kreeg de recordboete omdat het volgens de EU te weinig doet om te voorkomen dat er illegale, onveilige of namaakproducten via de webshop worden verkocht. De Europese Commissie is volgens Thorfinn al ruim 2 jaar met AliExpress in gesprek hierover. "Het is een lang proces dat al sinds maart 2024 loopt", legt ze uit. "Dus AliExpress heeft de kansen gehad om de regels wel echt te volgen en wist wel dat dit eraan zat te komen."

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Telefoontje of betaalverzoek? En dan komt dus het moment dat er officieel een boete wordt opgelegd, maar wat gebeurt er dan precies? Belt EU-voorzitter Ursula von der Leyen bijvoorbeeld de baas van AliExpress op? Wordt er een betaalverzoek voor 550 miljoen euro verstuurd? Het blijkt een 'gewone' boete, zoals iedereen die kan krijgen. Een bedrijf krijgt eerst een brief op de mat of een e-mail in de inbox, vertelt Thorfinn. Die gaat naar het advocatenkantoor of soms direct naar het hoofdkantoor. "We communiceren dat heel duidelijk." In het bericht wordt een betalingstermijn gesteld en uitgelegd hoe het bedrag betaald moet worden, legt ze uit.

Bron: Europese Commissie Cecilia Thorfinn is hoofd van de EU-vertegenwoordiging in Nederland

In één keer betalen Ruim een half miljard euro is een duizelingwekkend bedrag en zelfs voor grote techbedrijven mogelijk geen kattenpis. Kan AliExpress deze boete daarom in termijnen betalen? Nee, benadrukt de EU-vertegenwoordiger in Nederland. "Het moet in één keer betaald worden."