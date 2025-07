30 jaar na val Srebrenica schreven Midheta en Dženan een brief aan hun vermoorde vaders: 'Ergens denk ik dat hij het meekrijgt'

Ook Dženan Halilovic schreef een brief aan zijn vader. "Mijn liefste papa. Jij was en bent mijn vader, en ik was jouw zoon. Ik was nog maar 1,5 jaar oud toen jij op 16 januari 1993 uit mijn leven werd gerukt."

"Mijn lieve babe. Ze hebben je geregistreerd onder de naam Z.J.5-6", schreef Midheta Husejnović in een brief aan haar vader. "Mijn dromen zijn gebroken als een stuk glas in 1.000 scherven. Een grote wond die tot op de dag van vandaag nog steeds pijn doet. Ik zal je nooit zien."

Belangrijk om te schrijven

"Je gaat terug in de tijd, het zijn open wonden die je niet wil zien. Voor veel mensen is het moeilijk om erover te praten", zegt Hadziibrahimović over de genocide. "In de vorm van een brief is het een opluchting dat ze hun gevoelens kunnen uiten."

Midheta herkent zich daarin. "Voor mij was het heel belangrijk om deze brief te schrijven, zodat mijn kinderen kunnen lezen over hun opa. Wat er met hem is gebeurd en waarom." In 1995, 2 dagen na de val van de Bosnische stad Srebrenica, werd hij vermoord.

Een plek geven

"De mensen moeten weten dat dit niet vergeten mag worden", vindt ze. De brief is voor haar een manier om zijn verhaal een plek te geven. "In onze familie praten we er niet heel veel over. Alleen rond 11 juli (de dag dat Srebrenica in 1995 werd ingenomen door Bosnisch-Servische troepen, red.) is het wat emotioneler."

Maar, vervolgt ze: "Er wordt niet echt specifiek gesproken over die dagen. Daarom vind ik het belangrijk dat deze brief er is, omdat het in het algemeen niet vergeten mag worden."