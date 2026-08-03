1 jaar na ingaan Nationale Strategie Vrouwengezondheid nog geen verbetering: 'Minister geeft er geen urgentie aan'
De gezondheid van meisjes en vrouwen in Nederland zou verbeterd worden. Met die belofte lanceerde de minister van Volksgezondheid vorig jaar de Nationale Strategie Vrouwengezondheid. Maar van verbetering is nog lang geen sprake, zeggen deskundigen.
"Ik ben heel blij dat er eindelijk aandacht is voor vrouwengezondheid, maar de minister doet eigenlijk zelf precies het tegenovergestelde van waar ze tot oproept. Ze geeft er geen urgentie aan", vertelt hoogleraar gynaecologie aan het Amsterdam AMC Judith Huirne.
'Geen extra geld vrijgemaakt'
Huirne was een van de aanjagers van de Nationale Strategie Vrouwengezondheid, maar 1 jaar na de lancering is ze alles behalve tevreden over wat er tot nog toe is bereikt met de strategie. "Het kabinet heeft geen extra geld vrijgemaakt. We moeten het doen met de 15 miljoen euro die er al lag voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is onvoldoende, want je lost er niets mee op. Zonder extra geld blijven de problemen bestaan en wordt de huidige kennis en zorg niet beter en blijven de achterstanden bestaan."
De 15 miljoen euro waar de hoogleraar over spreekt is het geldbedrag dat toenmalig minister Pia Dijkstra vrijmaakte voor subsidies voor wetenschappelijk onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen. "Maar dat geld is al lang verdeeld", zegt Huirne. "Met 8 kennisrapportjes kun je misschien een fractie van het probleem oplossen."
Zorg niet gelijk aan mannen
Want dat er sprake is van een probleem is niet alleen volgens Huirne, maar ook volgens de huidige minister van Volksgezondheid Sophie Hermans wel duidelijk. De kwaliteit van zorg die vrouwen krijgen is niet gelijk aan die mannen krijgen, schreef de minister in haar brief van juni dit jaar naar de Tweede Kamer: 'Het kabinet wil daar iets aan doen.'
Wereldwijd gaat er zelfs 20 keer zoveel geld naar onderzoek naar erectiestoornissen dan naar onderzoek naar endometriose.hoogleraar gynaecologie Judith Huirne
Ondanks het feit dat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen, brengen ze minder jaren in goede gezondheid door dan hen. "Minder dan 1 procent van het medische onderzoek dat in Nederland wordt gedaan, gaat naar vrouwspecifieke aandoeningen. Het meeste geld is voor onderzoek naar aandoeningen onder 65-plussers en die komen veelal bij mannen voor", legt Huirne uit. "Wereldwijd gaat er zelfs 20 keer zoveel geld naar onderzoek naar erectiestoornissen dan naar onderzoek naar endometriose."
Enorme kostenbesparing
En dat terwijl meer aandacht voor de gezondheid van vrouwen de samenleving een enorme kostenbesparing kan opleveren, vertelt de hoogleraar. Al eerder berekende Huirne samen met onderzoekers van de VU Amsterdam en haar collega-gynaecoloog Astrid Vollebregt hoe veel geld het scheelt als vrouwspecifieke aandoeningen eerder worden herkend en beter worden behandeld. Het gaat om een kostenbesparing van maar liefst 7,6 miljard euro per jaar.
Maar zolang er geen extra geld wordt vrijgemaakt door het kabinet en de minister het overlaat aan de samenleving zelf om verbetering door te voeren, gaat die kostenbesparing er volgens Huirne niet komen. "Als het de samenleving jaarlijks 7,6 miljard euro kan opleveren, dan is een investering van 125 miljoen euro toch een 'no-brainer?'"
Hele zorgpad optimaliseren
Naast de 15 miljoen subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, liet minister Hermans aan EenVandaag weten dat het kabinet ook 200.000 euro heeft vrijgemaakt voor een landelijke vragenlijst onder vrouwen en meisjes om meer te weten te komen over waar zij in de zorg tegen aan lopen. Maar om echt een verschil te kunnen maken, moet er veel meer gebeuren vindt Huirne. "De minister wil het vrouwenspreekuur voor eigen medewerkers - dat we in het Amsterdam UMC (en Haaglanden MC, red.) hebben - landelijk uitrollen. Alleen daar al is 10 miljoen voor nodig. Je kunt dat niet aan de ziekenhuizen zelf overlaten", vertelt ze.
"We moeten het hele zorgpad optimaliseren. Alle vrouwen hebben recht op deze poli. Huisartsen en bedrijfsartsen moeten bijgeschoold worden, zodat vrouwen sneller een diagnose krijgen. Er moeten goede medicijnen worden ontwikkeld. En de kennisachterstand moet worden ingehaald." Ze besluit: "We kunnen dit probleem in 5 tot 10 jaar oplossen. De plannen liggen klaar", benadrukt Huirne. "Maar we kunnen dit niet alleen, dus ik roep ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische en Sociale Zaken op om dit samen met ons te doen."