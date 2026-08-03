1 jaar na ingaan Nationale Strategie Vrouwengezondheid nog geen duidelijk plan: 'Minister geeft er geen urgentie aan'

"Ik ben heel blij dat er eindelijk aandacht is voor vrouwengezondheid, maar de minister doet eigenlijk zelf precies het tegenovergestelde van waar ze tot oproept. Ze geeft er geen urgentie aan", vertelt hoogleraar gynaecologie aan het Amsterdam AMC Judith Huirne.

'Geen extra geld vrijgemaakt'

Huirne was een van de aanjagers van de Nationale Strategie Vrouwengezondheid, maar 1 jaar na de lancering is ze alles behalve tevreden over wat er tot nog toe is bereikt met de strategie. "Het kabinet heeft geen extra geld vrijgemaakt. We moeten het doen met de 15 miljoen euro die er al lag voor wetenschappelijk onderzoek. Maar dat is onvoldoende, want je lost er niets mee op. Zonder extra geld blijven de problemen bestaan en wordt de huidige kennis en zorg niet beter en blijven de achterstanden bestaan."

De 15 miljoen euro waar de hoogleraar over spreekt is het geldbedrag dat toenmalig minister Pia Dijkstra vrijmaakte voor subsidies voor wetenschappelijk onderzoek naar vrouwspecifieke aandoeningen. "Maar dat geld is al lang verdeeld", zegt Huirne. "Met 8 kennisrapportjes kun je misschien een fractie van het probleem oplossen."

Zorg niet gelijk aan mannen

Want dat er sprake is van een probleem is niet alleen volgens Huirne, maar ook volgens de huidige minister van Volksgezondheid Sophie Hermans wel duidelijk. De kwaliteit van zorg die vrouwen krijgen is niet gelijk aan die mannen krijgen, schreef de minister in haar brief van juni dit jaar naar de Tweede Kamer: 'Het kabinet wil daar iets aan doen.'