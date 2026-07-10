Waarom we steeds vaker van kanker winnen

In deze video leggen we uit hoe kanker ontstaat en waarom het eigenlijk niet één ziekte is, maar honderden verschillende ziektes. Ook zie je hoe de behandeling van kanker de afgelopen jaren enorm is veranderd. Van operaties en bestraling tot chemotherapie, doelgerichte therapie en immunotherapie: artsen worden steeds beter in het bestrijden van kanker. Maar gaan we het ooit definitief winnen?