Waarom het lijkt alsof vliegen gevaarlijker is (maar dat niet klopt)

Uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat vliegangst regelmatig voorkomt. De aandacht voor ongelukken speelt daarbij een rol. Ook vragen mensen zich af of bezuinigingen gevaarlijk kunnen zijn voor de luchtvaart. In deze video vragen we dat aan onder andere aan luchtvaartexpert Joris Melkert. Hoe is de veiligheid in de lucht geregeld en hoe blijft het ook in de toekomst de veiligste vorm van vervoer?